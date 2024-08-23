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安芝儇坦承在韓壓力大「做不好就有惡評」！　深感台粉差異：很感動

記者張筱涵／綜合報導

安芝儇（안지현）今年加入台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」，近日受訪提到，雖然在南韓已經累積10年經歷，但並不像在台灣有這麼多受訪、上節目的機會，因此在綜藝面自己算是新人。同時，她也提到台韓粉絲的差異，深刻感受到台粉的溫暖，壓力也不像過去那麼大。

▲▼安芝儇。（圖／翻攝自YouTube／Talk一杯）▲▼安芝儇。（圖／翻攝自YouTube／Talk一杯）

▲安芝儇認為在南韓時壓力比較大。（圖／翻攝自YouTube／Talk一杯）

安芝儇近日上網路節目《Talk一杯》提到，啦啦隊員在南韓是沒有很多曝光或受訪的機會，但今年來台上了大大小小節目也收到很多邀約，其實都是第一次體驗，也因為不熟悉的關係，讓完美主義的她都會懊惱：「常常對自己的表現不滿意，覺得很可惜。」在台這陣子就是邊做邊學。

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另外，安芝儇提到過去雖然沒有出錯，但因為自我要求甚高，壓力大到哭時，她認為每個人一定都會想要變得更完美，而且在南韓面對的是已經認識10年的粉絲，所承受的期待值會更高，一旦沒有達到就會有惡評湧入。不過，她發現台灣大不同：「不管我做什麼，粉絲都很喜歡我，都很支持我，這點讓我很感動。」

▲▼安芝儇。（圖／翻攝自YouTube／Talk一杯）▲▼安芝儇。（圖／翻攝自YouTube／Talk一杯）

▲安芝儇深刻感受到台灣粉絲的無條件支持。（圖／翻攝自YouTube／Talk一杯）

留言區中也都是對安芝儇的肯定，「從明星賽之後，很多應援影片出來之後，真的wing stars的舞蹈動作是最到位的，而最近大巨蛋的疾風街道真的超好看的」、「她思想好成熟，充滿自信及魅力，2S的5位韓國籍啦啦隊成員中，她也是一個會凝聚人心且樂於付出的姊姊」、「小安解鎖滿滿的工作成就，好厲害」。

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