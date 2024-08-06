金鐘星光主持人又喜又悲　外公剛過世現場被慶生　心情好煎熬

記者葉文正／台北報導

第59屆金鐘獎今(6日)舉辦星光大道主持人公布記者會，四位主持人黃豪平、木木（林葦妮）、楊小黎與侯彥西出席，四人特別盛裝打扮，記者會出場模式讓主持群以走伸展台的方式出場。而首度主持星光大道的節目類主持人木木，今天也透露外公剛過世，讓她感傷來不及告訴外公這個好消息，但她與侯彥西剛好8月8日生日，現場三立也獻上蛋糕慶生，讓木木悲喜交加。

▲金鐘紅毯主持人楊小黎露美背。（圖／記者周宸亘攝）

以主持《星光大道》走紅的木木，這次主持節目類星光大道，她透露典禮當天會露鎖骨，「因為我長輩也沒什麼好看的，都是重要場合才出來見客，所以要露也OK，目前準備的，就是把綜藝節目看熟，歷年紅毯主持看一下，但分成禮車區跟派對區很緊張，想說有人一起會比較好，但要跟搭檔分開會小緊張，我相信自己會調整好。」

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▲木木透露外公剛過世。（圖／記者周宸亘攝）

她說前輩黃豪平有傳典禮必要守則，包括名字要念對，但語速要慢，節奏要快，不過她也曾許願希望能夠主持星光，「我後天生日，剛好是提前完成生日願望，完成夢想清單，畢竟自己覺得還不到那個點，本以為是遙不可及的夢想，如今可以完成很開心，真的希望金鐘一切順利。」她也透露，拍金鐘宣傳照後，隔天外公就去當天使，「很可惜沒辦法給他看到，以前我都會模仿豬哥亮，他們很愛看，現在能主持典禮紅毯，有點可惜他沒能看到，但我拜拜有講，明天外公會舉行告別式。」

▲侯彥西也是首度主持金鐘星光。（圖／記者周宸亘攝）

節目類另一位主持人黃豪平則說，「主持完典禮後，就是命運共同體，我也在忙個人專場，虛長十歲，幾年前我有脫口秀專場，阿嬤也剛好離開，所以能體會木木的心情，但相信離去的家人都會到現場。」撫慰木木悲傷的心情。

▲金鐘紅毯主持人黃豪平(左起)，木木，楊小黎，侯彥西。（圖／記者周宸亘攝）

黃豪平主持的《全員請上車》吹熄燈號，他認為結束當然很可惜，「但是節目一作幾百集，也好幾年，暫時先休息，整理整頓後再講，網路上聲量也要考量，我不可能介入。」認為只能盡力宣傳，他透露公視還有節目，若是時機到了就跟女友求婚，至於入圍得獎是可遇不可求。

楊小黎跟侯彥西搭檔主持戲劇類星光大道，跟侯彥西開玩笑說：「我是看你戲長大的，彥西很白爛，很好笑，屬於冷面笑匠型，金鐘就是一場戰爭，跟搭檔都會有革命情感，例如去年蔡昌憲講話慢，也會結巴，他把自己關三天背講稿，我跟豪平認識快二十年，已有革命情感。」

楊小黎笑說，之前拍宣傳照已露腹肌，今天露背，每年禮服都要訂做，禮服不能拖尾巴，穿鞋要穿厚底粗跟，穿細跟會抽筋。也不敢穿平口禮服，怕踩到裙子就真的露點了。

侯彥西首度主持金鐘紅毯，坦承有壓力，反正不是大好就大壞，共同點就是被觀眾看到，「我會怕出現空白，忘記要講什麼，或是叫錯名字，上次主持台北電影節還把總監名字叫錯，真的很糗。」

由於侯彥西跟木木，都是八月八日生日，今天三立電視也為他倆獻上蛋糕，讓木木很感動，但不敢落淚怕妝花掉，侯彥西則許願典禮一切順利，一切圓滿達成。

「第59屆金鐘獎」以「潮向未來」為主題，典禮分三場於台北流行音樂中心舉辦，10/12為「廣播金鐘頒獎典禮」，10/18「節目類頒獎典禮」，10/19則是「戲劇類頒獎典禮」。

由於去年金鐘典禮首創的星光大道「雙現場」設計迴響熱烈、深受觀眾喜愛，今年將繼續採用「趴踢區」與「禮車區」，讓典禮前的星光大道，不只熱鬧而且更有看點，展現星光活力與藝人的精彩互動。負責典禮製播的三立電視台今公布星光大道的主持陣容，由學長姊攜新手共同主持，「節目類頒獎典禮」由黃豪平與新生代人氣王木木（林葦妮）負責，「戲劇類頒獎典禮」則是楊小黎搭配入圍過二次金鐘獎的侯彥西。