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黃氏兄弟連七年辦演唱會　兩人到底是兄弟是情侶一次說清楚

記者葉文正／台北報導

擁有超過226萬訂閱的YouTuber黃氏兄弟成軍七年，自成立起就啟動「返校日」見面會，並於每年暑假期間舉辦演唱會，今（19日）於 Zepp New Taipei 舉辦第七年「返校日」演唱會，吸引2千人到場力挺，之前售票更是5分鐘就賣完，魅力十足。

▲▼0719《黃氏兄弟》「返校日」演唱會彩排記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃氏兄弟「返校日」演唱會彩排記者會。（圖／記者黃克翔攝）

黃氏兄弟也被問到，對於有許多YouTuber停更、流量不如以往，面臨解散、轉型藝人、做生意等等，哲哲表示：「我覺得我們看到這件事情，比較偏向是很慶幸我們有兩個人，因為當另外一個人可能陷入於最近的大環境怎麼樣，然後我們比較低潮，或者說心情上面受到影響，就是另一個人可以拉著他，然後很慶幸的是，我們大概幾年前就開始涉獵短影片，然後還有包含像瑋瑋的音樂創作，就覺得自己橫跨了長影片與短影片，又有音樂，雖然辛苦，但現在往回看應該一切都是值得的。」

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▲▼0719《黃氏兄弟》「返校日」演唱會彩排記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃氏兄弟演唱會彩排。（圖／記者黃克翔攝）

至於兩人意見分歧的時候，該如何解決？瑋瑋則說，「以前意見不合會是以哥哥為主，但我發現近年會互相協調一下，好像有的時候會聽我的意見，這次返校日他就很放手讓我去做。」

▲▼0719《黃氏兄弟》「返校日」演唱會彩排記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃氏兄弟演唱會有神秘嘉賓。（圖／記者黃克翔攝）

哲哲也附和說：「這確實，因為我覺得你已經成長到可以讓我放心的地步，如果說今天我們討論的內容，你如果合理的話，那我願意聽你的，如果不合理的話，還是以我為主。」

而不斷有網友懷疑黃氏兄弟究竟是真的兄弟，還是一對情侶？好友司徒則笑說：「他們當然是兄弟，而且喜好各有不同，大家真的想多了。」

至於他們對於蔡阿嘎A、B碰上合約的看法？黃氏兄弟表示：「其實我們平時就會跟每個我們的夥伴，不管是對外或是對內，對每個人都要特別細心跟小心，還有大家講話都必須合乎舉止這樣子，但我覺得在工作上面如果有一些小摩擦等等，我們如果遇到了，會從中去協調，或者從中去講講話，發表我們的意見。我覺得一定會有犯錯的時候，但是就是看我如何去改進這樣，我們是真的蠻幸運的。」

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黃氏兄弟, 瑋瑋, 哲哲

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