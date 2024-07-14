女星整復被弄骨折⋯網巧遇「她健步如飛」！鄭靚歆怒了：誰那麼無聊

記者潘慧中／綜合報導

鄭靚歆從《我愛黑澀會》出道，因參加《全明星運動會4》出色表現備受矚目。沒想到，她2023年6月被知名整復師弄到骨折，4個月後被巧遇，網友稱她「可說是健步如飛」，疑似暗指她根本沒受傷。對此，她和媽媽胡文英不滿回應了！

▲鄭靚歆回應網友8個月前的貼文。（圖／翻攝自Threads／jinjin_c）



由於Threads的神奇演算法，鄭靚歆14日凌晨意外看到網友8個月前的貼文，「剛剛藝人被報新聞說被弄到骨折，連翻身都不行，媽媽爆哭，然後我朋友傳給我說，昨天遇到他很好啊，行動自如（因為我們昨天遇到 可以說是健步如飛）。」

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▲鄭靚歆透露是在2023年6月20日整復被弄骨折的。（圖／翻攝自Instagram／jinjin_c ）



對此，鄭靚歆直接回覆解釋，她是在2023年6月20日骨折的，意指網友4個月後發布貼文的時候，她的身體已有所改善。事後，她在Instagram限時動態表示，沒有人會無聊假裝骨折，「都照電腦斷層也有醫生證明了。」更哀傷的是，肋骨骨折至今已經過了1年，「還是時不時會痠痛。」

▲▼鄭靚歆表示至今仍會痠痛。（圖／翻攝自Instagram／jinjin_c）



媽媽胡文英得知鄭靚歆被網友誤會後，忍不住氣憤地說「這個人吃飽沒事幹，一點判斷邏輯也沒有」，她表示若這並非事實，整骨師又為何會被起訴，直指網友「站著說話不腰疼，無腦」，同時心疼女兒至今仍會痠痛，「你們感受的到嗎？你們心什麼做的？」

▲▼胡文英心疼女兒被誤會。（圖／翻攝自Threads、Instagram／paulina550308）

