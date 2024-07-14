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流行天后睽違4年性感回歸！凱蒂佩芮辣秀身材　5小時飆破百萬點擊

記者蕭采薇／綜合報導

流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry），在5月時離開了主持了7季的選秀節目《美國偶像》的評審職位，專心為全新音樂作品暖身。宣布將推出睽違4年的全新專輯《143》，首波單曲《Woman's World》7日上線，她在MV中大秀性感火辣身材，上線短短5小時就飆破百萬觀看。

▲凱蒂佩芮（Katy Perry）白色比基尼搭上鋼鐵雙腿造型。（圖／翻攝自Katy Perry YouTube頻道）

▲Katy Perry白色比基尼搭上鋼鐵雙腿造型。（圖／翻攝自凱蒂佩芮YouTube頻道）

MV開頭凱蒂攜手一票女舞者在工地做粗工，並站著小便；後來畫面一轉，凱蒂換上一套白色比基尼並搭上鋼鐵長腿，走到一半雙腿沒電，就在加油站拿起油槍直接插進屁股蛋內充電。中間她搭乘美國網紅Trisha Paytas開的大型越野車，坐在副駕化妝的凱蒂把妝化得歪七扭八，還輾過一輛房車。

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後來凱蒂更衝進民宅內穿越玻璃，駕著手機和年輕人一起拍短影音跳舞，最後她把架手機的網美燈拿走並搭乘直升機離開，不只大製作的場面讓粉絲驚豔，搞怪又幽默的劇情更是讓人目不轉睛。

▲凱蒂佩芮（Katy Perry）白色比基尼搭上鋼鐵雙腿造型。（圖／環球音樂提供）

▲凱蒂佩芮宣布將推出睽違4年的全新專輯《143》。（圖／環球音樂提供）

說起這次《Woman's World》的創作背景，凱蒂表示是在生下女兒黛西（Daisy） 後，對自己母親的尊敬昇華到另一個層次，「從小一路看著母親做著那些無形的工作，她是如何不用iPad還能夠養育3個孩子？天啊！」

她形容女性以優雅又美麗的姿態創造、養育生命，柔軟與堅強並存，且混亂中又不失冷靜，「她們為這個世界貢獻了好多，我希望其他女性聽到這首歌都能覺得被慶祝，也希望能和每個人內心中女性的那一面產生連結。」

▲凱蒂佩芮（Katy Perry）白色比基尼搭上鋼鐵雙腿造型。（圖／環球音樂提供）

▲凱蒂佩芮睽違四年性感回歸。（圖／環球音樂提供）
 
專輯取名作《143》，除了有「我愛你」之義，也是凱蒂的天使數字，她表示：「我創作了一張大膽無懼、熱情洋溢、慶祝性的流行舞曲音樂專輯，並以象徵愛的數字『143』作為貫穿其中的訊息。」她形容專輯將會是一場大型熱舞派對，所有人都歡迎加入同樂。首波單曲〈Woman's World〉全台數位平台已經上線，專輯《143》將於9月20日正式發行。

 

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