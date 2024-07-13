劉香慈翻兒子試卷驚覺「被出賣」！　照樣造句爆她1興趣：輪到我了

記者蔡宜芳／綜合報導

「最美士官長」劉香慈與生技公司總經理老公結婚七年，除了兩個兒子Teddy、Enzo，目前肚中還有三寶。她13日分享兒子的試卷，坦言原本以為自家孩子沒有「驚世駭俗」的創意，沒想到網路的迷因哏卻發生在自己身上。

▲劉香慈目前育有兩個兒子，第三胎女兒也將在今年出生。（圖／翻攝自Instagram／chantelliu）

劉香慈13日在社群曬出兒子的試卷，表示：「之前在網路上看到各家孩子寫出讓大人啼笑皆非的造樣造句的時候，心裡想說，我的兒子中規中矩，雖然沒有驚人的表現，但是也沒有驚世駭俗的創意。」

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然而，劉香慈13日查看兒子的試卷，竟發現小孩在照樣造句上寫了「媽媽除了喜歡帥男，還喜歡打球」，她為此無奈笑說：「哈哈，輪到我了。」並補充說，自己眼裡的「帥男」就是老公和兩個兒子。

▲劉香慈分享兒子寫的照樣造句。（圖／翻攝自Instagram／chantelliu）

【劉香慈全文】

之前在網路上看到各家孩子寫出讓大人啼笑皆非的造樣造句的時候，心裡想說，我的兒子中規中矩，雖然沒有驚人的表現，但是也沒有驚世駭俗的創意。

今天翻到這一篇，我的心中有另一個想法：哈哈，輪到我了。

#我現在眼裡帥男就是你們鍾氏三人