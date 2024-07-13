直擊／Red Velvet Wendy暴瘦！5年前對比瘦成一半　感動台粉慶10週年

記者吳睿慈／高雄報導

《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》於13日盛大舉辦，人氣女團Red Velvet壓軸登場，她們穿著短裙、背心現身，溢出滿滿夏天氣息，帶來歌曲〈Feel My Rhythm〉開場，睽違5年再度訪台，台下萬名歌迷尖叫聲掀頂，Irene率先打招呼：「很久沒有來了，為了傳達我們興奮的心情，現在每位來一一打招呼。」接著Seulgi、Wendy、Joy及Yeri依序講出中文，秀出超萌發音。

▲▼Red Velve相隔5年來台開唱。（圖／粉絲提供）



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Red Velvet分別用中文「大家過得好嗎」、「很高興見到大家」、「請大家多多關照」、「真的很高興見到大家」等問候語打招呼，2024年迎來10週年，台灣粉絲為她們準備驚喜的手幅應援，祝賀值得慶祝的一年，她們感動直呼「謝謝，好感動大家，你們什麼時候準備的」，Seulgi也幽默表示「那我們20週年是不是要再來一次？」全場發出歡呼聲。

當唱到〈You Better Know〉時，Red Velvet從更是展現驚人肺活力，她們在舞台四面八方嗨到跳起來，但絲毫不影響唱功，展現穩定表演舞台，還有唱到〈Red Flavor〉時，台灣粉絲應援聲100分，讓5位成員很驚訝，Seulgi驚呼「沒想到大家會應援法」，最後安可帶來新歌〈Cosmic〉，演唱會完美劃下句點，5位成員向著舞台360度打招呼鞠躬說掰掰。

▼▲Wendy暴瘦現身。（圖／粉絲提供）



值得一提的是，Wendy穿著平口鮮紅色兩截式洋裝，她隔了5年再來台灣，身材比起5年前瘦成一半，鎖骨以及手臂肌肉線條明顯，令粉絲擔心她的健康狀況，希望她能多吃一點。而她們相隔5年訪台，離開前也承諾「我們要再見面喔」，盼望再度與粉絲相會。

▲Wendy於2019年在台開唱的資料畫面，身材較為健康。（圖／ETtoday）



《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》特別挑選高雄作為全球首站，成功為粉絲創造前所未有的演唱會體驗，畫下圓滿句點。為了讓全球粉絲也能感受這場獨一無二的盛會，主辦單位13日正式宣布，演唱會內容將於9月由韓國KBS WORLD轉播，向國際展現此次的眾多傳奇舞台與台灣粉絲們的熱情。