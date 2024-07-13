ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／Red Velvet Wendy暴瘦！5年前對比瘦成一半　感動台粉慶10週年

記者吳睿慈／高雄報導

《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》於13日盛大舉辦，人氣女團Red Velvet壓軸登場，她們穿著短裙、背心現身，溢出滿滿夏天氣息，帶來歌曲〈Feel My Rhythm〉開場，睽違5年再度訪台，台下萬名歌迷尖叫聲掀頂，Irene率先打招呼：「很久沒有來了，為了傳達我們興奮的心情，現在每位來一一打招呼。」接著Seulgi、Wendy、Joy及Yeri依序講出中文，秀出超萌發音。

▲▼Red Velvet 。（圖／粉絲提供）

▲▼Red Velve相隔5年來台開唱。（圖／粉絲提供）

▲▼Red Velve相隔5年來台開唱。（圖／粉絲提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Red Velvet分別用中文「大家過得好嗎」、「很高興見到大家」、「請大家多多關照」、「真的很高興見到大家」等問候語打招呼，2024年迎來10週年，台灣粉絲為她們準備驚喜的手幅應援，祝賀值得慶祝的一年，她們感動直呼「謝謝，好感動大家，你們什麼時候準備的」，Seulgi也幽默表示「那我們20週年是不是要再來一次？」全場發出歡呼聲。

當唱到〈You Better Know〉時，Red Velvet從更是展現驚人肺活力，她們在舞台四面八方嗨到跳起來，但絲毫不影響唱功，展現穩定表演舞台，還有唱到〈Red Flavor〉時，台灣粉絲應援聲100分，讓5位成員很驚訝，Seulgi驚呼「沒想到大家會應援法」，最後安可帶來新歌〈Cosmic〉，演唱會完美劃下句點，5位成員向著舞台360度打招呼鞠躬說掰掰。

▲▼ 直擊／Red Velvet Wendy暴瘦！5年前對比瘦成一半　感動台粉慶10週年。（圖／粉絲提供）

▼▲Wendy暴瘦現身。（圖／粉絲提供）

▲Wendy暴瘦！5年前對比瘦成一半　感動台粉慶10週年。（圖／粉絲提供）

值得一提的是，Wendy穿著平口鮮紅色兩截式洋裝，她隔了5年再來台灣，身材比起5年前瘦成一半，鎖骨以及手臂肌肉線條明顯，令粉絲擔心她的健康狀況，希望她能多吃一點。而她們相隔5年訪台，離開前也承諾「我們要再見面喔」，盼望再度與粉絲相會。

▲Wendy的2019年資料畫面。（圖／ETtoday）

▲Wendy於2019年在台開唱的資料畫面，身材較為健康。（圖／ETtoday）

《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》特別挑選高雄作為全球首站，成功為粉絲創造前所未有的演唱會體驗，畫下圓滿句點。為了讓全球粉絲也能感受這場獨一無二的盛會，主辦單位13日正式宣布，演唱會內容將於9月由韓國KBS WORLD轉播，向國際展現此次的眾多傳奇舞台與台灣粉絲們的熱情。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

蔡依林《騎士精神》「被跳爛」　嚴肅斥：回去想一下好不好！

推薦閱讀

38萬網美「國一被老師奪第一次」！　爆男星愛APP約砲：一周2、3次

38萬網美「國一被老師奪第一次」！　爆男星愛APP約砲：一周2、3次

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬　疑還有驚人未爆彈

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬　疑還有驚人未爆彈

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因：給大家一個交代

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因：給大家一個交代

超正伴娘「婚禮穿高衩」露腿熱舞！男賓客全看呆　7萬人朝聖找到IG了

超正伴娘「婚禮穿高衩」露腿熱舞！男賓客全看呆　7萬人朝聖找到IG了

Red Velvet瑟琪高雄出事！腳痛跟經紀人換鞋穿　韓網罵翻⋯她道歉了

Red Velvet瑟琪高雄出事！腳痛跟經紀人換鞋穿　韓網罵翻⋯她道歉了

小S深夜淚崩！　「這樣就少了一個女兒」倒數時間皺眉哭了

小S深夜淚崩！　「這樣就少了一個女兒」倒數時間皺眉哭了

挖呀挖老師爆「1年內懷二胎」！孕味抱娃片瘋傳　曾淚控懷孕遭網暴崩潰

挖呀挖老師爆「1年內懷二胎」！孕味抱娃片瘋傳　曾淚控懷孕遭網暴崩潰

KID辣妻「中空現身」懷孕四肢還是超細！真實身材現形 網驚：不敢相信

KID辣妻「中空現身」懷孕四肢還是超細！真實身材現形 網驚：不敢相信

(G)I-DLE雨琦3天甩5公斤！公司「1狠招公開處刑」逼減肥　網轟：傷自尊

(G)I-DLE雨琦3天甩5公斤！公司「1狠招公開處刑」逼減肥　網轟：傷自尊

汪建民罹肺腺癌4期首發聲！　暴瘦12kg「最新近況曝光」：會堅持下去

汪建民罹肺腺癌4期首發聲！　暴瘦12kg「最新近況曝光」：會堅持下去

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

購物天后電話講一半「突發怪聲」！友驚：邊聊邊榨乾老公 陳真羞認了

購物天后電話講一半「突發怪聲」！友驚：邊聊邊榨乾老公 陳真羞認了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

38萬網美「國一被老師奪第一次」！　爆男星愛APP約砲：一周2、3次

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬　疑還有驚人未爆彈

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因：給大家一個交代

超正伴娘「婚禮穿高衩」露腿熱舞！男賓客全看呆　7萬人朝聖找到IG了

Red Velvet瑟琪高雄出事！腳痛跟經紀人換鞋穿　韓網罵翻⋯她道歉了

小S深夜淚崩！　「這樣就少了一個女兒」倒數時間皺眉哭了

挖呀挖老師爆「1年內懷二胎」！孕味抱娃片瘋傳　曾淚控懷孕遭網暴崩潰

KID辣妻「中空現身」懷孕四肢還是超細！真實身材現形 網驚：不敢相信

(G)I-DLE雨琦3天甩5公斤！公司「1狠招公開處刑」逼減肥　網轟：傷自尊

汪建民罹肺腺癌4期首發聲！　暴瘦12kg「最新近況曝光」：會堅持下去

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Red Velvet Wendy, Red Velvet, Wendy

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劉香慈翻兒子試卷驚覺「被出賣」！　照樣造句爆她1興趣：輪到我了
  2. 宋一國立志做好尪　「父母十誡」讓《超人》三胞胎幸福成長
  3. 太妍首次攻高雄開唱！「8月又有KPOP拼盤」BTOB、玟星等陣容超華麗
  4. 李佩甄倫敦路邊坐2分鐘「名牌包悄被偷」！　曝傻眼過程：神乎其技
  5. 熱狗助陣林志炫又出事！　急喊工作人員救援：不好意思最近狀況多
  6. 直擊／Red Velvet Wendy暴瘦！5年前對比瘦成一半　感動台粉慶10週年
  7. 3個月減30kg變美竟遭酸民批「自打臉」！　黃小愛無奈吐真實心聲
  8. S2O／南韓電音和尚《保庇》萬人濕身拜佛！　正妹DJ白色背心濕身辣翻
  9. 史上第一人！　YouTuber「MrBeast」訂閱人數突破3億
  10. 高雄直擊／背後一群人掃地⋯　宣美唱完歌忙躲人「超萌畫面流出」

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366