獨／《嗨！營業中》第四季爆浩子不玩了　姚元浩鬼鬼忍累續拚

記者葉文正／台北報導

《嗨！營業中》由於收視率不錯，加上在影音平台上受歡迎，即將在今年八月繼續拍攝第四季，不過最近傳出第四季的 《嗨！營業中》浩子不玩了，原因是第三季被操累了，浩子本人沒否認，僅說：「你們看節目就知道了。」據了解，第四季名單還是有姚元浩、莎莎跟郭泓志等人，還會有隱藏版人物加入，讓粉絲期待中。

▲《嗨!營業中》主持群左起姚元浩、吳映潔（鬼鬼）合體番外篇。（圖／好看娛樂提供）

據了解，由於《嗨！營業中》第三季在影音平台受到歡迎，導致節目單位希望在最後的日本取景部分，增加拍攝內容，浩子被操累了，擺明不加入第四季，對此好看娛樂副總經理王貞妮則表示：「浩子就是我們的班底呀，我們的班底都是這樣，可能會輪流休息，就像庹宗康也是有休息，然後來當特別嘉賓。」並沒否認浩子不錄了。

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▲《嗨!營業中》之前浩子前進日本輕井澤。（圖／好看娛樂）

而《嗨！營業中》節目班底姚元浩、吳映潔（鬼鬼），日前為日本觀光局（JNTO）再度秘密合體，以「玩出屬於我的日本，帶回更讚的自己」為主題， 為大家介紹日本中部地區及南九州地區各個景點，宣傳日本觀光魅力。姚元浩和鬼鬼一起搭機前往日本中部，出發前姚元浩表示:「這次最主要就是要來一個修業之旅。」鬼鬼也補充：「修道，然後學習之旅。」

▲姚元浩、吳映潔（鬼鬼）繼續打拼。（圖／好看娛樂提供）

姚元浩和吳映潔（鬼鬼）結伴搭機飛往愛知縣後，再由愛知縣出發前往日本中部的岐阜縣，看到晴空萬里的天氣，姚元浩開心表示：「這邊的天氣跟台灣有點像。」鬼鬼也說：「比台灣再涼一點點。」兩人特別品嚐了當地有名的懷石料理餐廳「飛驒牛茶寮神月」，店內提供精選飛驒牛厚切，讓兩人直呼「我們這次真的很值得，有吃有玩有山有水還有美食。」

姚元浩看到美食「飛驒牛」，忍不住拿出手機拍照留念，還搞笑說:「我真的很難相信我會高級到讓手機先吃，吃起來非常爽口。」看到師傅現場用鐵板燒料理沙朗牛排，鬼鬼也大聲驚呼：「哇！」之後兩人又造訪了名古屋創業超過70年的喫茶老店「KONPARU」，在充滿復古風情的店內大啖夾上紅豆內餡的小倉吐司，姚元浩看到直說：「紅豆餡整個這樣噴出來。」讓兩人讚不絕口。

姚元浩、鬼鬼兩人美食吃不停，接連又吃了草莓大福、味噌關東煮，還有姚元浩思思念念的名古屋鰻魚飯「ひつまぶし花岡」，品嚐鰻魚五吃，他說：「這是我最期待的名古屋鰻魚飯，我認真的講我鰻魚飯吃過滿多的，這真的很好吃。」

除了嚐遍日本中部當地美食外，兩人還去了距離名古屋市區僅1小時半車程的岐阜縣郡上八幡城，遠眺城下町，姚元浩讚嘆：「制高點最漂亮的view來了。」 鬼鬼也說：「很酷耶！真的很美，天氣好更美。」兩人也去參拜了「求姻緣、求貴人」的名古屋市「三輪神社」，當鬼鬼拿起「蕾絲結緣御守」，姚元浩卻搞笑把「結緣」唸成「絕緣」，讓現場眾人大笑。