記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣音樂節目《幻影歌手Phantom Singer》以發掘真正實力派歌手為目標，從各領域選出跨界男聲四重唱，2016年開播第一季後，廣受南韓觀眾喜愛，也捧紅不少參賽選手。怎料，7日傳來一則噩耗，第二季的選手趙民雄（조민웅）於6月29日倒臥在家中，發現時已經晚了一步，享年37歲，同業好友哀悼「心好痛至今還無法振作起來」，消息才因而傳開。

▲《幻影歌手》趙民雄倒臥家中猝逝。（圖／翻攝自JTBC）



根據韓媒報導，趙民雄6月29日被發現倒臥在家中猝逝，發現時已經沒了生命跡象，死因是心臟麻痺，享年37歲。他以獨特的聲線獲得青睞，2017年參加完《幻影歌手Phantom Singer2》後打開知名度，隨後還與同季的參賽者Kim Dong Hyun（김동현）、An Se Kwon（안세권）舉辦單獨演唱會，以及與第一季的歌手白泂訓（백형훈）、權瑞擎（권서경）合作開唱。

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▲趙民雄死因爲心臟麻痺，享年37歲。（圖／翻攝自JTBC）



趙民雄活躍於各式各樣的音樂舞台，直到6月都還有參與，音樂節目《開放音樂會》錄製，突然傳出死亡消息讓歌迷、好友都難以接受。

他的好友權瑞擎沈痛哀悼：「一直都很喜歡、為彼此應援的民雄哥，心好痛至今還無法振作起來，你在天上好好地做自己喜歡的音樂。」字句寫下不捨心情。