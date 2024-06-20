館長嗆胡瓜是什麼東西　自爆曾碰過十大槍擊要犯

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜主持電視節目40多年，多了一個斜槓身份開設Youtube頻道《下面一位》，這次找到館長來踢館，還要館長直接罵他，讓胡瓜樂到開心大笑。

▲胡瓜(右)與館長對戰。（圖／下面一位提供）

《下面一位》最新一集來賓找來館長陳之漢，胡瓜透露在加入網路媒體之前就有收看過館長的網路影片，欣賞他性格直率、有話直說的態度。節目中胡瓜也要求館長對自己開罵，讓他學習罵人的兇狠態度，館長馬上開砲「胡瓜什麼東西？」、「X小」、「錄這什麼節目？」，完全不避諱本人就在旁邊，逗得胡瓜樂不可支。

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▲胡瓜(左)訪問館長。（圖／下面一位提供）

談到館長最廣為人知的直播，胡瓜好奇詢問直播平台上的抖內（捐獻）操作，館長也大方分享自己收過的最高金額，曾經一次收到三萬台幣，也遇過很有魄力的粉絲，什麼話都不說只放一張圖直接捐獻高額，讓他覺得真是阿莎力。

另外館長也透露中槍事件，其實至今還是多少有點心裡陰影，出門在外會提高警覺繃緊神經，擔憂再次發生危險。胡瓜也分享過去跑場做秀時期，結束表演後走在路上也遇上高凌風被攻擊，還在下榻的飯店遇到十大槍擊要犯，天花板全都是彈孔，驚恐到他仍記得此畫面。

到了遊戲環節，胡瓜用自己節目的經典遊戲和館長pk競賽，最短秒數內要用頭爆破3顆氣球。館長只用了2秒的時間就秒殺胡瓜，懷著滿滿信心的胡瓜沒想到馬上遇到危機，反覆用力卻始終壓不破氣球，滑稽逗趣的樣子還以為是畫面重播，讓在一旁的館長忍不住大笑。