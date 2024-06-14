解婕翎月底出發上海拍片！　憂捲波特王風波：真的很衰

記者王靖淳／綜合報導

網紅波特王最近在社群發文爆料，大陸將於7月下旬開始，邀請10多組的台灣網紅到當地免費旅遊拍片，貼文曝光後，立即掀起網友討論，也引發不少最近在大陸旅遊的網紅遭質疑。為此，女星解婕翎今（14）日發文透露，近期計畫要去上海拍片旅遊，同時也憂心表示：「是不是要被燒到了？」

▲解婕翎平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／dollshin）



解婕翎分享，日前她就規劃好要到上海拍片，早在一個月前就訂好機票、住宿，甚至還已經搶了迪士尼樂園的門票，準備要在這個月底出發。不過因為看到最近網路上討論的議題，她坦言覺得自己的運氣有點差，同時也擔心會被這次的風波燒到，「真的覺得很衰，是不是要被燒到了？」

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▲解婕翎擔心去上海拍片會被風波燒到。（圖／翻攝自Threads／dollshin）

貼文曝光後，吸引不少網友朝聖按讚，紛紛留言表達自己的看法，有人認為解婕翎還是可以去上海，同時也建議她低調去、低調回來，把這趟旅行當作放假、不要拍片，以免有些不理性的人可能會批評。不過也有網友持相反意見，認為現在去上海太危險了，因此留言要她別現在去，同時也提醒她若真的要去，應錯開這個時間點，日後再發布影片。

▲波特王的爆料發文引發網友熱議。（圖／翻攝自Threads／potterking712）