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韓綜《認命吧！通通你買單》來台灣拍攝！　5韓星全台趴趴走「闖關吸目光」

記者孟育民／台北報導

Lifetime娛樂頻道全新韓國旅遊綜藝實境節目《認命吧！通通你買單》，由5位在韓國喜劇和綜藝界家喻戶曉的電視明星好友組成旅遊團，包括知名長壽旅遊節目《兩天一夜》班底金俊昊、心理戰遊戲實境秀《The Genius》第三、四季冠軍得主張東民、軍隊生活實境秀《真正的男人》俞世潤、音樂綜藝秀《Gag Concert》主力演員金大熙，以及擅長即興表演的《喜劇大聯盟》搞笑藝人洪寅奎，以「五人出遊，一人買單」的殘酷遊戲規則，帶來激烈又爆笑的街頭大戰！

▲▼ 韓綜《認命吧！通通你買單》玩到北台灣，造訪霞海城隍廟 。（圖／杰德影音提供）

▲韓綜《認命吧！通通你買單》玩北台灣，到平溪放天燈 。（圖／杰德影音提供）

5位認識超過20年的好友一同成團參加挑戰，在每次抵達需要花錢的地方時，成員們將進行各種遊戲，無論金額多少的住宿費、交通費、餐費等，最終的輸家必須幫所有成員買單，為這趟異國風情的旅遊增添趣味。過程中，不免上演成員之間的諜對諜，相互串通讓某人成為輸家，甚至有從贏家變輸家的驚險反轉。還有成員偷偷拿了別人的錢包付錢，趣味橫生將讓觀眾哭笑不得。

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▲▼ 韓綜《認命吧！通通你買單》玩到北台灣，造訪霞海城隍廟 。（圖／杰德影音提供）

▲大夥體驗泡腳 。（圖／杰德影音提供）

抵達台灣後的第一站來到西門，人來人往的街頭被主持人們形容「像是首爾的明洞」。一行人也特地造訪萬年大樓，品嚐獲得米其林必比登推薦的牛肉麵，對在地美食讚不絕口。緊接著來到士林夜市，旅遊團在這裡挑戰人氣接棒機，看來輕鬆的遊戲其實困難指數超高，相當考驗眼和手的反應速度，令人捧腹大笑的趣味競賽也立刻聚集大批民眾圍觀。

▲▼ 韓綜《認命吧！通通你買單》玩到北台灣，造訪霞海城隍廟 。（圖／杰德影音提供）

▲▼韓綜《認命吧！通通你買單》在台灣取景，吸引大眾目光 。（圖／杰德影音提供

▲▼ 韓綜《認命吧！通通你買單》玩到北台灣，造訪霞海城隍廟 。（圖／杰德影音提供）

走出台北市，節目團隊還前往宜蘭體驗衝浪、來到礁溪體驗「重口味魚吃腳」，五人進行了一場比誰腳最臭的競賽，將腳伸入池中達20秒，在魚群的攻擊下，看著明星們不禁哀嚎祈求時間快轉，而在比拚第二輪後，「腳臭王」的寶座出爐，笑翻全場！旅程尾聲來到觀光客必訪的九份老街，品嚐了外國觀光客最想挑戰的臭豆腐，特殊香氣滿溢不禁讓眾人皺眉，帶來精彩笑果，為這次的台灣行留下難忘的回憶。

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認命吧！通通你買單, 金俊昊, 張東民, 兩天一夜

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