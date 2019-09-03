今天是哆啦A夢「-93歲生日」！真實身高體重三圍曝光　數字藏作者小貼心

記者李玟儀／綜合報導

經典漫畫作品《哆啦A夢》在1969年開始連載，多年來魅力襲捲大朋友、小朋友，堪稱是跨越年齡代溝的卡通角色之一，不過你知道嗎？今天（9月3日）可是哆啦A夢的「-93歲生日」，也就是誕生前93年。

▲《哆啦A夢》陪伴很多人的童年。（圖／翻攝自YouTube）

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哆啦A夢在2112年9月3日誕生於日本東京松芝工廠，製造生產時，因為時空巡邏隊正在追逐一名罪犯，過程中巡邏隊不慎打掉正在生產中的哆啦A夢的一顆螺絲，和一般機器貓性格不同的哆啦A夢就此誕生。

不過因為被電擊，哆啦A夢差點墜入焚化爐中，幸好被哆啦咪子救出，之後他在機器人養成學校學習，但學習成績很差，被列為次級品，哆啦咪子為了安慰哆啦A夢，送給他一個銅鑼燒，從此哆啦A夢愛上了這個味道。

哆啦A夢從學校結業後，參加非全新機器人的領養節目，被野比世修選中，發現野比世修家境不好的原因跟祖先－野比大雄有關，為了幫助世修，在2023年4月5日哆啦A夢決定搭乘時光機回到20世紀幫助大雄，試圖扭轉野比家的命運。

▲《哆啦A夢》。（圖／取自網路）

除了哆啦A夢的身世之外，他的身高、體重、三圍也別具意義，他的體重129.3公斤，身高、頭圍、胸圍、腰圍、臀圍也都是129.3公分，據說所有數據都是129.3，是因為1969年的日本小學4年級女生平均身高為129.3公分，作者避免大雄與哆啦A夢間會互相看輕，才會如此設定。

有趣的是，在2012年時，正值哆啦A夢誕生前100年，日本川崎市特別發行哆啦A夢戶籍資料供民眾收藏，當時資料表上記載他的姓名、地址、身高、體重、BMI、嗜好等，其中BMI值特別註記過胖，讓人看了會心一笑。