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嘎嘎沾腥退團「吐後悔心聲」！　認了低潮動輕生念頭

記者翁子涵／台北報導

前MP魔幻力量主唱「嘎嘎」以本名潘俊佳推出單曲《都是我》，他坦言是獻給過去的戀情，表示情侶在談戀愛時，常會講出「都是我」3字，「我也會用在敷衍對方時、生氣吵架時、撒嬌裝可愛時！」

▲嘎嘎改以本名重新出發。（圖／潘俊佳提供）

▲嘎嘎改以本名重新出發。（圖／潘俊佳提供）

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MV中，潘俊佳大膽用了上吊自殺跟疑似跳樓的畫面，「因為我也曾有過想死的念頭，那段低潮日子很煎熬，覺得自己真的沒有希望，好在正面的我戰勝了負面的我，因此透過這樣的呈現，想藉自己的經歷反省體悟，希望大家珍惜眼前愛你的人，以及你愛的人，盡可能不要後悔。」

▲▼嘎嘎改以本名重新出發。（圖／潘俊佳提供）

▲嘎嘎認了曾動輕生念頭。（圖／潘俊佳提供）

被問到自己最後悔的事是什麼？潘俊佳則說：「如果能補救就沒有所謂的後悔，我覺得這才是人生！也因為如此，我更要把握當下，讓自己不要總是後悔！」並表示目前單身，也沒心儀對象出現，「總之結婚時一定會通知大家！現在先把眼前工作做好，努力賺錢！」

問到為什麼不以熟識的「嘎嘎」之名宣傳，而是用本名？他表示：「我覺得嘎嘎在大家心中已是既定印象，但這首抒情歌跟以往的嘎嘎不同，所以我決定換成本名，讓大家能聆聽我的歌時，也重新好好來認識我這個人！」

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