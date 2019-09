小丑女OO消失！《猛禽小隊》新造型曝光　網友：發福了？

▲《猛禽小隊:小丑女大解放》釋出俄版前導劇照。(圖/翻攝自推特)

記者林映妤/綜合報導

瑪格羅比(Margot Robbie)主演DC電影《猛禽小隊:小丑女大解放》(Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)曝光俄版前導預告與劇照,雖然「小丑女」哈莉奎茵性感依舊,但造型與《自殺突擊隊》中的模樣有相當大的不同,甚至有觀眾認為小丑女似乎「發福」了?

▲▼《猛禽小隊:小丑女大解放》小丑女造型改變。(圖/翻攝自推特)



《自殺突擊隊》中,小丑女總是穿著白色T-shirt與熱褲網襪,屁股蛋性感外露,加上瘋狂不受控、鍾愛小丑的性格使她大受歡迎,但在《猛禽小隊》曝光的劇照中,小丑女改穿金色開中空吊帶褲,內搭粉紅色半截小可愛,性感長腿與屁股蛋收起只露肚,改走可愛調皮路線。

▲▼《猛禽小隊:小丑女大解放》女獵手(上)、黑金絲雀(下)。(圖/翻攝自推特)

雖然小丑女新造型沒有過去火辣,甚至有網友評論「發福」了,但她性格依舊鬼靈精怪,也有不少影迷喜歡她梳高髮型、眨眼吐舌的新風格,期待《猛禽小隊》的新氣象。《猛禽小隊:小丑女大解放》劇照中也出現黑金絲雀、女獵手以及反派黑面具等人,預計2020年初上映。