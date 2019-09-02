小丑女OO消失！《猛禽小隊》新造型曝光　網友：發福了？

▲《猛禽小隊：小丑女大解放》釋出俄版前導劇照。（圖／翻攝自推特）

記者林映妤／綜合報導

瑪格羅比（Margot Robbie）主演DC電影《猛禽小隊：小丑女大解放》（Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn）曝光俄版前導預告與劇照，雖然「小丑女」哈莉奎茵性感依舊，但造型與《自殺突擊隊》中的模樣有相當大的不同，甚至有觀眾認為小丑女似乎「發福」了？

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▲▼《猛禽小隊：小丑女大解放》小丑女造型改變。（圖／翻攝自推特）



《自殺突擊隊》中，小丑女總是穿著白色T-shirt與熱褲網襪，屁股蛋性感外露，加上瘋狂不受控、鍾愛小丑的性格使她大受歡迎，但在《猛禽小隊》曝光的劇照中，小丑女改穿金色開中空吊帶褲，內搭粉紅色半截小可愛，性感長腿與屁股蛋收起只露肚，改走可愛調皮路線。

▲▼《猛禽小隊：小丑女大解放》女獵手（上）、黑金絲雀（下）。（圖／翻攝自推特）

雖然小丑女新造型沒有過去火辣，甚至有網友評論「發福」了，但她性格依舊鬼靈精怪，也有不少影迷喜歡她梳高髮型、眨眼吐舌的新風格，期待《猛禽小隊》的新氣象。《猛禽小隊：小丑女大解放》劇照中也出現黑金絲雀、女獵手以及反派黑面具等人，預計2020年初上映。