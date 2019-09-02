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帥氣少東接下4代老店　「你是我師父」逼哭40年家臣

記者羅凌筠／台北報導

日本紀錄片《淺草的幸福吐司》講述東京麵包店「鵜鶘麵包店」創立77年的傳奇，32歲少東渡邊陸堅守流傳4代不變的美味與傳統，更謹記祖父家訓、依然重用有著40年經驗的老家臣名木廣行，濃郁人情味已與店裡美味的麵包聲名並列，絡繹不絕的顧客慕名帥氣店長渡邊陸而來，招牌吐司每天賣到缺貨。

▲▼顧客買吐司邀合照，《淺草的幸福吐司》渡邊陸樂當「人形立牌」。（圖／海鵬提供）

▲▼顧客買吐司邀合照《淺草的幸福吐司》，渡邊陸樂當「人形立牌」。（圖／海鵬提供）

渡邊陸是第2代老闆渡邊多夫最疼愛的孫子。自幼含著銀湯匙出生的他，成長其實並不輕鬆。家族為讓他日後繼承家業，年輕時便把他送到東京烘焙學校學習，並得一邊念書、一邊在店裡工作，兢兢業業的工作態度多年如一日。

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▲▼40年老師傅名木廣行每天清晨4點烘烤麵包。（圖／海鵬提供）

▲▼40年老師傅名木廣行每天清晨4點烘烤麵包。（圖／海鵬提供）

渡邊陸和老師傅名木廣行情同父子，每天為店務忙進忙出，清晨4點上班，帶著師傅們烘烤麵包；早上8點開門營業，招呼顧客購買麵包。渡邊陸負責拓展業務，名木廣行則鑽研風味保存，合作無間的兩人，使鵜鶘麵包店業績一年超越一年，無愧於前老闆渡邊多夫的臨終託付。

▲▼《淺草的幸福吐司》渡邊陸。（圖／海鵬提供）

▲▼「鵜鶘麵包店」的濃郁人情味已與店裡美味的麵包聲名並列，成為另一塊感人招牌。（圖／海鵬提供）

讓人感動的是，在《淺草的幸福吐司》片中，靦腆的渡邊陸，有次竟在無預警下脫稿演出，不顧自己的老闆身分，轉頭向名木廣行感性告白「你是我的師父」，瞬間將名木廣行感動得熱淚盈眶。2017年渡邊陸跨出自己的第一步，在離店走路5分鐘的街角、開了首家「Pelican Cafe」，讓鵜鶘麵包多了一個飄香據點。

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海鵬, 渡邊陸, 淺草的幸福吐司

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