余文樂PO兒子「整面漆黑照片」被破解！　網調亮驚：看到長相了

記者李湘文／綜合報導

港星余文樂育有1個兒子余初見（Cody），過去一直非常保護孩子隱私，從來不讓寶寶的正面曝光，日前卻難得自己打破原則，上傳了Cody模糊正臉照。他近日又PO出老婆王棠云抱著兒子的照片，雖然光線非常暗，但被網友調亮後，還是看出「寶寶長相曝光了」！

▲余文樂常PO兒子照片，但不讓他露臉。（圖／翻攝自余文樂Instagram）

余文樂在28日更新Instagram，PO出1張女性抱著小孩親吻的照片，因為背著光，讓人無法看清長相。不過，有網友調亮畫面，發現照片裡的人正是余文樂的妻兒，其中1歲多的Cody留著稀疏短髮，抿嘴露出呆愣表情，模樣十分可愛。

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▲余文樂PO出小孩背光照片。（圖／翻攝自余文樂Instagram）

▲網友把余文樂照片調亮。（圖／翻攝自余文樂Instagram）

事實上，余文樂過去從來不讓Cody長相曝光，每回PO出兒子照片，都只讓他露出背影、一點點側臉或小手小腳，即使是寶寶跟其他人的合照，也一定在臉部打上馬賽克。不過，他在8月中終於自己解禁，上傳寶寶在便利商店裡開心比YA的正臉照片，讓廣大網友首次一窺Cody真面目。

▲余文樂日前首次公開兒子正臉。（圖／翻攝自余文樂Instagram）