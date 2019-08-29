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贈票／日本爆笑愛情神片《大叔之愛電影版》再掀戀愛大亂鬥

 

娛樂中心／綜合報導

2018年在日本掀起高度討論的話題神劇《大叔之愛》，是部講述毫無異性緣的廢柴直男「春田創一」，竟然相繼被尊敬的上司及同事告白，進而展開一發不可收拾的爆笑戀愛喜劇。「魯蛇直男被掰彎」的爆笑情節，搭配田中圭、林遣都、吉田鋼太郎等主要演員的精采演技，當時不僅強勢勇奪推特（Twitter）世界熱搜趨勢冠軍，更榮登當年日本「新語‧流行語大賞」TOP 10，甚至橫掃日劇學院賞、日刊體育日劇大賞、CONFiDENCE日劇大獎、東京國際戲劇節、放送文化基金賞等日本各大獎項的「最佳作品獎」肯定，無疑是2018年最受矚目的話題神劇。

因電視劇引發巨大轟動，製作團隊乘勝追擊，在2019年推出全新劇情的《大叔之愛電影版》，不僅幕前幕後原班人馬再度回歸，更加入全新角色──由澤村一樹飾演的天空不動產總部核心團隊「Genius7」領導者「狸穴迅」，以及由志尊淳飾演的營業部新進職員「山田正義」。透過兩位全新角色的加盟，將再度撼動主角與所有人物的關係，從原本的三角戀直接升級到「五角戀愛大亂鬥」，勢必再度引發各界轟動討論，也是所有台灣觀眾必看的年度話題愛情喜劇。

▲▼《大叔之愛電影版》海報。（圖／采昌國際多媒體提供）

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▲《大叔之愛電影版》9月6日正式上映。（圖／采昌國際多媒體提供）

《大叔之愛電影版》講述喜歡童顏巨乳卻女人緣極差的天空不動產魯蛇職員春田創一（田中圭飾演），某日突然迎來人生第一個桃花期！他不但被已婚的少女心部長黒澤武藏（吉田鋼太郎飾演）告白，還被帥氣的巨根後輩牧凌太（林遣都飾演）浴室強吻，展開笑淚交織的愛情大亂鬥。就在春田情定牧，在馬路旁互許愛的誓言之後，春田隨即被外派到上海、香港，一年後才重回日本，與牧、部長再度相會。

此時，天空不動產總部的核心團隊「Genius7」突然現身，領導者狸穴迅（澤村一樹飾演）更宣佈在主導一項牽涉全亞洲的大型企劃案，而春田隸屬的天空不動產東京第二營業部，也將成為企劃的一部分；被調職到總部的牧，更赫然以「Genius7」組員身份出現其中…。隨著「總部」和「營業部」的隔閡日深，春田甚至發現狸穴與牧似乎有曖昧情愫，讓兩人的距離漸行漸遠。另一方面，面對營業部新進職員山田正義（志尊淳飾演）逐漸對春田產生如兄長般的愛慕之情，這場複雜的五角戀愛大亂鬥，即將再度展開…。

▲▼《大叔之愛電影版》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲▼《大叔之愛電影版》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲▼《大叔之愛電影版》劇照。（圖／采昌國際多媒體提供）
==== 參加活動！送你看《大叔之愛電影版》====

◎活動時間：8/29(四)至9/2(一)10:00止

◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「你心中最愛的男神級大叔?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓


◎得獎獎項：《大叔之愛電影版》交換券一組(2張)
使用時間：9/6起首輪上映期間皆可使用

使用地點：全台首輪戲院皆可使用

◎得獎公布：9/2（一）公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於9/3(二)20:00前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目，提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7010 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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電影, 贈票, 田中圭, 林遣都, 大叔之愛

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