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吳慷仁客串《俗女》被誇：很會吃飯　謝盈萱向爸爸道歉惹淚崩

記者李欣容／台北報導

台式新喜劇《俗女養成記》昨平均收視1.65創開播以來新高，其中謝盈萱拿著大聲公對陳竹昇唱《對你愛不完》成為最大看點，吳慷仁加入後也讓戲劇層次更豐富，尤其吃飯戲和于子育、楊麗音同桌，完全看不出只加入劇組2天，氣氛自然到讓嚴藝文誇：「陳家人都很會吃飯！」

▲▼《俗女養成記》謝盈萱向陳竹昇道歉惹哭觀眾 。（圖／華視提供）

▲▼《俗女養成記》謝盈萱向陳竹昇道歉惹哭觀眾 。（圖／華視提供）

▲《俗女養成記》謝盈萱、藍葦華是青梅竹馬 。（圖／華視提供）

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謝盈萱劇中幫青梅竹馬藍葦華輔選，在宣傳車上拿大聲公向飾演父親的陳竹昇道歉，「你女兒要跟你Say sorry，她不應該對你大小聲發脾氣，請你千萬不要計較，爸爸我愛你！」 還加碼唱了一段《對你愛不完》，讓網友笑歪，也有人表示看到這段直接噴淚，即便陳竹昇一句台詞都沒有，光是眼神就足夠。

▲▼俗女養成記 陳竹昇 吳慷仁 夏靖庭 。（圖／華視提供）

▲吳慷仁飾演陳家小叔。（圖／華視提供）

除此之外，吳慷仁加盟演出陳家小叔陳晉清，回家與家人分享開寵物美容店的創意，一家坐在一起吃飯的畫面也受到觀眾討論，導演嚴藝文透露，以往吃飯戲都很難拍，但該劇演員卻都吃得很自然，笑說：「這一家人很會吃飯，看起來都好好吃的感覺，如果有最佳吃飯獎我們一定拿第一。」

▲▼《俗女養成記》謝盈萱向陳竹昇道歉惹哭觀眾 。（圖／華視提供）

▲▼《俗女養成記》謝盈萱向陳竹昇道歉惹哭觀眾 。（圖／華視提供）

▲嚴藝文誇陳家人「很會吃飯」。（圖／華視提供）

更透露拍吃飯戲都會找台南當地的飯館做菜，還開放演員們點菜，謝盈萱也在直播中回應：「道具菜超好吃，感謝道具組。」完全展現拍戲過程歡樂氣氛。

▲▼《俗女養成記》謝盈萱向陳竹昇道歉惹哭觀眾 。（圖／華視提供）

▲夏靖庭飾演陳竹昇、吳慷仁的父親 。（圖／華視提供）

看夏靖庭、陳竹昇、吳慷仁互飆戲，不少觀眾直說看得很過癮。導演陳長綸補充：「原本在劇本中阿公跟爸爸寫得沒有那麼突出，但夏靖庭與陳竹昇的演出，讓這兩個角色亮了許多。」《俗女養成記》於華視主頻週日晚間9點連播兩集。

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俗女養成記, 謝盈萱, 吳慷仁, 藍葦華, 夏靖庭, 陳竹昇

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