高富帥「買房送妳爸媽」才見3次狂追曾智希！　媽勸：可以嫁了…結果根本騙局

記者潘慧中／綜合報導

曾智希外貌甜美、身材窈窕，身邊始終不乏愛慕者，剛出社會的時候，有位自稱建商的男生對她展開熱烈追求，對方第2次見面就為她訂了新款iPhone手機，第3次見面更承諾送一戶房子給她的家人，但不久後發現對方竟然是個騙子！

▲曾智希。（圖／翻攝自Facebook／曾智希）



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曾智希最近在《媽媽好神》透露，以前參加朋友的派對時，有個外型等條件都很不錯的男生來她這一桌聊天，但一開始並沒有太多互動，事後才得知是投資派對的大金主，更令她驚訝的是，對方透過朋友加了她的Line，「我就覺得很有心。」

▲曾智希結識投資派對的大老闆。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



在單身的情況下，曾智希答應了男方的吃飯邀約，席間，她隨手把螢幕裂掉的iPhone手機放在桌上，對方發現後立刻打電話跟另一頭的人說：「你幫我訂一支白色最新的iPhone」，不只這樣，男方晚上還帶她去吃牛排、送鮮花和名牌香水，「回到家就天啊！這一切都太夢幻了！」

▲大老闆使出渾身解數狂追曾智希。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



隔天一起看電影時，男方直接跟曾智希告白，並邀她出國跨年，甚至聊到結婚的話題，「如果我們結婚的話，我可以買一戶送給妳爸媽（因為他是建商）。」回家馬上告訴家人這個消息，媽媽搞笑地說：「去啊！妳怎麼不去？妳趕快答應人家，現在都可以嫁了！」但她考慮到彼此是不同世界的人，最後還是婉拒了。

▲媽媽還曾勸曾智希可以嫁了。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



過了一段時間，曾智希輾轉得知男方跟小模交往的消息，「結果他並不是他說的那麼有錢。」男方騙小模一起投資，女生傻傻貸款了100萬，「結果那男的就不見了。」差點被騙的她也因此深刻體會到交往前一定要好好了解個性，光看外表很容易受騙上當。