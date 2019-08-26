網爆「麥莉女女擁吻照」是關鍵！　雷神弟一看到…秒申請離婚

記者傅家妤／綜合報導

「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）與麥莉（Miley Cyrus）11日宣布離婚消息，8個月婚姻正式宣告結束，離婚原因眾說紛紜，當事人卻始終沒有正面回應，近日有知情人士爆料，麥莉與女演員凱特林卡特（Kaitlynn Carter）的「擁吻照」，就是壓垮她與連恩漢斯沃婚姻的最後一根稻草。

▲麥莉和連恩漢斯沃離婚原因眾說紛紜，當事人卻始終沒有正面回應。（圖／CFP、翻攝自麥莉IG）

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在麥莉發言人出面證實兩人離婚消息的同一天，她與凱特林卡特的擁吻照也隨之曝光，據外媒《E！News》報導，有知情人士爆料，當連恩漢斯沃看到該擁吻照時，就已經知道與麥莉的婚姻已經走到盡頭了。

▲麥莉先前被拍到與凱特林卡特女女擁吻。（圖／翻攝自Instagram／kaitlynn）

報導還稱，在連恩漢斯沃與麥莉宣布分開後，雙方的親友都認為他們還有復合的機會，認為他們只是一時衝動，知情人士：「當時他們的家人都極力說服，希望他們在做最後決定前，花點時間彼此冷靜一下，給對方一點喘息的空間。」不過就在連恩看到女方擁吻照後，就自知無法再忍受，決定向法院提出離婚申請。

▲麥莉希拉與連恩漢斯沃離婚後，再次被拍到與凱特林卡特同框。（圖／達志影像）

凱特林卡特今年30歲，大麥莉4歲，但其實她去年6月才嫁給「艾薇兒前男友」布羅迪詹納（Brody Jenner），結婚剛滿1周年不久，也在8月初宣布離婚。在麥莉宣布離婚後，兩人還被拍到一起外出用餐，而這是在連恩漢斯沃決定申請離婚後發生的，當時麥莉看上去並沒有任何異狀，心情似乎沒有受到離婚一事影響。

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