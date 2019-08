記者關韶文/高雄報導

亞洲創作新天王周興哲25日在高雄巨蛋開唱,開心趕走颱風,而重感冒的他聲音狀況也好轉,連兩日在舉辦萬人演唱會,他開心向全場歌迷打招呼,「今天有多少人第一次來看演唱會?你們好,我是周興哲,我會保證你們非常難忘。」

▲▼周興哲秀出二頭肌帥炸。(圖/星空飛騰提供)

一開場,周興哲特別以超巨大多層次聳天LED打造舞台,最特別的是,一開場周興哲在科技夜店風的視訊聲光中,於舞台正中間、浮現半空中的光暈門中出現,一開始就勁歌熱舞,並在4位舞者簇擁下大秀快速換裝,卸下嘻哈風大衣,搖身一變為黑紅色軍裝的情歌王子,周興哲一開場就給大家「好看的」!

▲▼周興哲賣力熱舞。(圖/星空飛騰提供)

周興哲接著展現自己自彈自唱的功力,帶來《Always Remember Us This Way》、《This is Love》,一唱完後他開心大喊,「我也愛你們!我看到了,這個牌子不錯,寫『男神』,你們有牌子全都舉起來吧!」

接著,周興哲演唱自己的偶像,致敬王力宏、周杰倫《Forever Love》、《簡單愛 》讓全場1.1萬名小興星尖叫連連。