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女星患不治之症…連續咳2年　喝一口酒咳出血「半張衛生紙染紅」

記者傅家妤／綜合報導

香港女星林熹瞳因主持靈異節目《怪談》被觀眾記住，隨後也曾參演過不少電影，其中包括《早熟》、《男兒本色》等，近日她在IG上坦承自己患上支氣管擴張症，「每天至少要咳半小時痰，不能控制何時開始咳。」甚至在嚴重時還會咳出血，嚴重影響到生活作息及工作，讓她非常困擾。

▲▼林熹瞳。（圖／翻攝自IG／林熹瞳）

▲林熹瞳自曝患上支氣管擴張症。（圖／翻攝自IG／林熹瞳）

林熹瞳在2年前被確診患上支氣管擴張症，必須要動手術才能徹底根除，雖然沒有生命危險，但不斷咳嗽已經嚴重影響到了她的生活作息，「每天至少要咳半小時痰，不能控制何時開始咳，有時半夜三更咳醒、有時開會中開始咳、拍攝中途咳、做facial咳、甚至試過登台唱歌前咳。」嚴重的時候，例如不小心吃到刺激性食、喝酒或是感冒時，甚至還會咳出血來，讓她苦不堪言。

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▲▼林熹瞳。（圖／翻攝自IG／林熹瞳）

▲林熹瞳曬咳血畫面。（圖／翻攝自IG／林熹瞳）

因為該病林熹瞳2年內已經曾有過3次因咳血被送入院，不過一直也只能以吃藥抑制病情，因為藥的副作用會讓她的臉腫起來，影響到了演藝工作，在無計可施之下，她在發文中向網友求助，希望有同樣經驗的人可以幫幫自己，隨後她還曬出一張自己咳血的畫面，只見她手中衛生紙，幾乎滿滿都是血，畫面看上去非常嚇人。粉絲看了以後也非常擔心，紛紛囑咐她要多照顧自己。

▲▼林熹瞳。（圖／翻攝自IG／林熹瞳）

▲林熹瞳發文。（圖／翻攝自IG／林熹瞳）

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