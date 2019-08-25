Albee范乙霏露天解放…這張泳裝照「被狂放大右上角」！　網驚喊「露點了嗎」

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）外貌甜美且擁有C罩杯好身材，忙碌工作之餘，不忘和粉絲分享生活，「快要放假了噢耶！好好生活好好吃飯好好工作，當然也要好好玩樂！」她曬出一系列泳裝照，卻被網友懷疑其中一張照片似乎不小心露點，對此，她也連忙在留言區回應了，「本點不是這個顏色。」

▲▼Albee在露天泳池拍了一系列泳裝照。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



請繼續往下閱讀...

畫面中，可以看到在露天泳池畔的Albee隨興紮起頭髮，化上精緻妝容，身穿軍綠色連身泳裝，相當映襯她的雪白肌膚，深V剪裁完美襯托出水滴胸型和深溝，腰際挖空設計展現纖細腰身，雙腿線條穠纖合度，一抹甜美笑容更是融化網友的心。

▲Albee身材很好。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



格外引起討論的是，其中一張Albee伸直右腿、微微彎腰的照片中，疑似露出害羞亮點，瞬間湧入一票網友好奇發問，她不久後隨即解釋：「那只是陰影而已，大家不要ㄐㄩㄣˇㄓㄤ」，3個哭笑不得的表情符號，看得出來她心情頗無奈。

▲▼Albee解釋這張照片引起討論的地方純粹是陰影。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



Albee越想越不明白，「而且也不在那個奇怪位置啊啊啊啊！」她甚至直接Tag掌鏡者的Instagram帳號請對方出面證明，有部分粉絲看了也納悶地說：「最好奶頭長在那邊」，她則是無奈回答：「是不是……而且這幾張都是連拍，完全沒有大動作移動。」說明一切都是誤會一場。

▲Albee澄清真的沒露點。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）