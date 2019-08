記者蕭雅玲/台北報導

吳宗憲今(25日)進棚錄製中天《小明星大跟班》,被問到謝忻與阿翔復出,他表示與謝忻本來就不太聯絡,「大家都是圈內人,希望他們更好」被問到未來式否會發他們上節目,他秒回:「沒有問題,每個來賓都是好朋友,我這一生沒有不歡迎過誰來!」,還提到以前也找過陳沂來上過節目,「但她卻在節目中公然說謊,就get out of my way!」

▲金鐘54入圍公布前夕,吳宗憲預言應該會拿兩個。(圖/中天提供)

金鐘54入圍名單即將在28日宣布,目前手上握有《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》以及《綜藝玩很大》三個節目主持,笑言對入圍與否「已經到了隨緣的地步」,雖不知會不會入圍,但自認今年應該會有兩個節目入圍。

請繼續往下閱讀...

他表示,自己並非不想得獎,但金鐘獎早已變成獎項不敢太集中,「傻瓜也知道要給我,那不然給誰呢?」所主持的《綜藝大熱門》開播至今六年,卻一直沒能獲得金鐘獎的肯定,對此他也說:「《大熱門》本來就應該要拿主持人獎或節目獎,台灣只剩這個傳統綜藝,台灣要珍惜這段特有的內容。」