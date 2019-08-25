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【迪士尼D23】《永恆族》女主角是華裔演員陳靜！「安潔莉娜裘莉戰服最辣」渾圓美胸看光

記者洪文／綜合報導

漫威電影《永恆族》（The Eternals）由大陸女導演趙婷（Chloe Zhao）執導，故事圍繞在「伊卡利斯」（Ikaris）、瑟西（Sersi）兩大角色當中，如今完整卡司陣容、主要角色造型在「迪士尼D23博覽會」正式曝光，其中安潔莉娜裘莉、馬東石身上的戰服配色以金色為主，特別吸引網友注意：「太好看啦！」

▲▼《永恆族》新增3位大咖演員： 基特哈靈頓、陳靜（Gemma Chan）、巴里基奧漢（Barry Keoghan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲《永恆族》新增3位演員加入演出：基特哈靈頓（左起）、陳靜、巴里基奧漢。（圖／達志影像／美聯社）

漫威總裁凱文費吉在（Kevin Feige）在台灣時間25日凌晨於「迪士尼D23博覽會」正式宣布《冰與火之歌：權力遊戲》男星基特哈靈頓（Kit Harington）將加入《永恆族》演出戴恩惠特曼（Dane Whitman），在漫畫中又稱為「黑騎士」（Black Knight），而另一位《驚奇隊長》演出的華裔女星陳靜（Gemma Chan）將在片中演出女主角瑟西（Sersi），最後一位《敦克爾克大行動》男星巴里基奧漢（Barry Keoghan）則將演出反派角色德魯伊（Druig）。

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先前已公布的《永恆族》其他卡司為《冰與火之歌：權力遊戲》理察麥登（Richard Madden）飾演男主角「伊卡利斯」（Ikaris）、安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）飾演被世人誤認為「希臘雅典娜女神」的「蒂娜」（Thena）、《揮灑烈愛》莎瑪海耶克（Salma Hayek）飾演Ajax、《MIB星際戰警：跨國行動》庫梅爾南賈尼（Kumail Nanjiani）飾演Kingo、《屍速列車》南韓演員馬東石飾演Gilgamesh、《恰吉》布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry）飾演Phastos、勞倫李德瑞夫（Lauren Ridloff）飾演Macary、利亞麥（Lia Mchugh）飾演Sprite。

▲▼陳靜在《驚奇隊長》演出克里人軍團成員 。（圖／翻攝自網路）

▲陳靜曾在《驚奇隊長》演出克里人成員，如今在《永恆族》順利爬上女一位置，演出女主角瑟西（Sersi）。（圖／翻攝自網路）

會場中同時公布《永恆族》主要角色造型，《冰與火之歌：權力遊戲》理察麥登飾演的男主角「伊卡利斯」（Ikaris）為全藍色戰服，而陳靜飾演女主角瑟西（Sersi）則是全綠色的戰服。

安潔莉娜裘莉飾演的「蒂娜」（Thena）為金色、土耳其藍色搭配，剛好襯托展現渾圓美胸形狀，而《屍速列車》南韓演員馬東石飾演Gilgamesh則是以金色、綠色作為服裝。兩人同樣是金色系為主，擺在一字排開的卡司當中，造型相當突出。

▲▼《永恆族》角色造型曝光 。（圖／翻攝自Marvel臉書）

▲《永恆族》角色造型曝光 。（圖／翻攝自Marvel臉書）

【漫威第4階段推出時間表】
 2020年5月1日 電影《黑寡婦》
2020年秋季 影集《獵鷹與酷寒戰士》
2020年11月6日 電影《永恆族》
2021年2月12日 電影《上氣》
2021年春季 影集《汪達與幻視》
2021年5月7日 電影《奇異博士2》
2021年春季 影集《洛基》
2021年夏季 影集《WHAT IF…?》
2021年秋季 影集《鷹眼》
2021年11月5日 電影《雷神索爾4》

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迪士尼D23, D23, D23 Expo, 永恆族, 漫威

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