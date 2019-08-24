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方大同攻蛋尬聊蛋堡！　張惠妹嗨爆解禁「跳起來了」

記者翁子涵／台北報導

方大同今晚在小巨蛋舉辦「TIO 靈心之子」演唱會，一連演唱《三人遊》、《特別的人》、《小小蟲》，帶動全場大合唱，讓小巨蛋宛如一個大型KTV，他也請到饒舌歌手蛋堡擔任特別嘉賓，不同風格的2人蹦出精彩火花。

▲蛋堡出席方大同TIO靈心之子巡迴演唱會-台北站。（圖／記者張一中攝）

▲蛋堡擔任方大同演唱會嘉賓。（圖／記者張一中攝）

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蛋堡一登台，和方大同一起嗨唱《寫一首歌》，瞬間讓全場陷入瘋狂尖叫，在觀眾席的張惠妹，更特地站起來隨節奏不斷搖擺，蛋堡在台上說：「很難得可以唱這首歌，6、7年前有了，我有幸跟大同上《康熙來了》，我們在節目上有唱這首，除此之外就沒唱過了。」

▲▼蛋堡出席方大同TIO靈心之子巡迴演唱會-台北站。（圖／記者張一中攝）

▲蛋堡和方大同合唱，嗨翻全場。（圖／記者張一中攝）

▲▼蛋堡出席方大同TIO靈心之子巡迴演唱會-台北站。（圖／記者張一中攝）

接著笑說：「其實我跟大同兄不是很熟，看我們的互動就知道，但我們在音樂中很熟」，蛋堡也感謝方大同送他自己寫的兒童繪本，開心說：「剛才我女兒已經拿到，就趕快叫媽媽唸給她聽，我覺得真的很棒」。

方大同也關心起他近況，蛋堡說：「我這幾年都在忙些自己的事，生我自己的小孩，做我自己的音樂，最近也要做一個廠牌工作室」，接著也宣布新專輯會在年底前推出，好消息一出，讓全場嗨翻。方大同接著演唱《白髮》、《Ten Reasons》、《味道》、《很不低調》等歌。

▲▼方大同TIO靈心之子巡迴演唱會-台北站。（圖／記者張一中攝）

▲方大同演唱多首經典歌。（圖／記者張一中攝）

▲▼張惠妹出席方大同TIO靈心之子巡迴演唱會-台北站。（圖／記者張一中攝）

▲張惠妹自掏腰包買票在觀眾席聽歌。（圖／記者張一中攝）

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