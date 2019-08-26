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唐綺陽運勢／本周4星座很戲劇「命運變化大」！　魔羯受歡迎桃花運最旺

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報8/26-9/01】

重要星象：日、金、火皆在處女，水星也進入處女座，處女星群square相位

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日、金、火皆在處女，注意細節會有重大的影響。水星也進入處女座，對手作DIY事物感到興趣，關注清潔、服務業及影響重大的小關鍵。處女星群square相位，變動星座：雙子、處女、射手、雙魚，有戲劇性的起伏，命運變化大。有利於處女座，雙魚座則須多配合他人，射手事業爆發，受到長官的關愛。雙子適合暫時沉潛、整頓內部。

唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）

▲唐綺陽星座運勢。（圖／大慕影藝提供）

工作注意：天蠍、射手、水瓶、雙魚

天蠍：積極爭取機會，打理形象會更有幫助

射手：突破問題，學習獲得成為自身強項

水瓶：展現企圖心，打開直覺做選擇

雙魚：可多參考女性貴人的意見

桃花注意：雙子、處女、天秤、魔羯

雙子：凡事別過頭，小心出問題

處女：避免挑剔對方，散發負能量

天秤：以柔克剛，展現柔軟的一面

魔羯：受歡迎、人緣佳，桃花運旺

財運注意：金牛、獅子

金牛：賺錢機會多，好好理財能進帳

獅子：把握機會，有財運方面的貴人

健康注意：白羊、巨蟹

白羊：小心刀火燙傷或職業傷害

巨蟹：例行檢查、調養身體，避免憂心過度

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