翔忻戀爆發73天！謝忻哽咽道歉後再露面　胡瓜助攻復出

記者蕭雅玲／台中報導

謝忻因與阿翔爆出不倫戀工作全面停擺，事件發生後她神隱70天，首露面現身道歉記者會，今（24日）也受邀主持台中十方啟能中心公益募款餐會，活動將在晚上開始，謝忻也在胡瓜陪同下接受訪問，被問到翔忻戀後首度復出的工作，胡瓜也說：「在我心中，她一直沒有退出！」並強調至於未來工作機會要靠她自己，「也希望觀眾多多支持她！」

▲翔忻戀後73天，謝忻在胡瓜陪同下宣布復出。（圖／記者張一中攝）

胡瓜表示：「我很關心她，我知道這過程是很難受，但我一直鼓勵她，人生碰到挫折不代表是失敗，也許是成長的動力，也許過去太順利，沒看到目前碰到困難，既然遇到還是要努力走。」而前幾天看到謝忻開完記者會，他認為：「她心中石頭會放開、重新展開旅程，也希望觀眾多多支持，她還是跟以前一樣，她在我心目中沒有離開過，今天對我來說她不是復出，因為我每次參加活動都有她，永遠覺得她都在我身邊。」

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胡瓜強調：「這是她熱愛的工作，我相信她是不會離開的，下午彩排時她表現與以往一樣敬業，一點也不擔心她的狀況。」之前一起主持《綜藝大集合》，她常常請假，後來一問才知道她去柬埔寨蓋公廁，甚至到落後地方教小朋友念書，「當時我就覺得不可思議，因為她的環境也不是有錢到請假做公益活動，那是我們佩服她。」

而謝忻三度主持十方啟能中心的公益募款餐會，主辦單位早在去年就已經邀約她，熱愛公益的她，當時也很爽快的答應，並把時間挪出來，六月爆出翔忻戀後，工作暫時不明確，被問到未來工作她也說：「謝忻未來工作讓觀眾朋友安排，公司也會妥善安排！」原本還擔心她會婉拒活動的主持，沒想到當時她在中東做志工時，還是堅決要回來主持活動，讓主辦單位很感動。