ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

翔忻戀爆發73天！謝忻哽咽道歉後再露面　胡瓜助攻復出

記者蕭雅玲／台中報導

謝忻因與阿翔爆出不倫戀工作全面停擺，事件發生後她神隱70天，首露面現身道歉記者會，今（24日）也受邀主持台中十方啟能中心公益募款餐會，活動將在晚上開始，謝忻也在胡瓜陪同下接受訪問，被問到翔忻戀後首度復出的工作，胡瓜也說：「在我心中，她一直沒有退出！」並強調至於未來工作機會要靠她自己，「也希望觀眾多多支持她！」

▲▼謝忻、胡瓜。（圖／記者蕭雅玲攝）

▲翔忻戀後73天，謝忻在胡瓜陪同下宣布復出。（圖／記者張一中攝）

胡瓜表示：「我很關心她，我知道這過程是很難受，但我一直鼓勵她，人生碰到挫折不代表是失敗，也許是成長的動力，也許過去太順利，沒看到目前碰到困難，既然遇到還是要努力走。」而前幾天看到謝忻開完記者會，他認為：「她心中石頭會放開、重新展開旅程，也希望觀眾多多支持，她還是跟以前一樣，她在我心目中沒有離開過，今天對我來說她不是復出，因為我每次參加活動都有她，永遠覺得她都在我身邊。」

請繼續往下閱讀...

胡瓜強調：「這是她熱愛的工作，我相信她是不會離開的，下午彩排時她表現與以往一樣敬業，一點也不擔心她的狀況。」之前一起主持《綜藝大集合》，她常常請假，後來一問才知道她去柬埔寨蓋公廁，甚至到落後地方教小朋友念書，「當時我就覺得不可思議，因為她的環境也不是有錢到請假做公益活動，那是我們佩服她。」

而謝忻三度主持十方啟能中心的公益募款餐會，主辦單位早在去年就已經邀約她，熱愛公益的她，當時也很爽快的答應，並把時間挪出來，六月爆出翔忻戀後，工作暫時不明確，被問到未來工作她也說：「謝忻未來工作讓觀眾朋友安排，公司也會妥善安排！」原本還擔心她會婉拒活動的主持，沒想到當時她在中東做志工時，還是堅決要回來主持活動，讓主辦單位很感動。

推薦閱讀

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

「KTV親到Hotel」約會第1天全壘打！　劉以豪開郭雪芙拉鍊…「X毛露出來了」她媽看傻

「KTV親到Hotel」約會第1天全壘打！　劉以豪開郭雪芙拉鍊…「X毛露出來了」她媽看傻

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

6女星嫁豪門命運大不同！　大S兒出生就是地主…她連生3男「爆拿了19億被甩」

6女星嫁豪門命運大不同！　大S兒出生就是地主…她連生3男「爆拿了19億被甩」

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

女友上別人車！　大根尾隨目睹「她的手摸摸摸…」西門町戴綠帽…心碎給7字箴言

女友上別人車！　大根尾隨目睹「她的手摸摸摸…」西門町戴綠帽…心碎給7字箴言

《偶運會》打工仔相處210偶像14hrs　「曝她真實人品」內幕瘋傳

《偶運會》打工仔相處210偶像14hrs　「曝她真實人品」內幕瘋傳

斗內3000萬被打臉「絕望自殺」！　乾爹留遺言：還我錢…美女網紅嚇傻

斗內3000萬被打臉「絕望自殺」！　乾爹留遺言：還我錢…美女網紅嚇傻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

特稿／為什麼全網一面倒挺具惠善？　「3點打趴安宰賢」根本女人教科書　

3億帝王級牛郎遭酸「把你當笑話看」　他IG曬出牆上照片…酸民閉嘴了

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

「KTV親到Hotel」約會第1天全壘打！　劉以豪開郭雪芙拉鍊…「X毛露出來了」她媽看傻

獨家／2PM玉澤演人在逢甲夜市！緊牽長髮正妹⋯路人尖叫包圍

6女星嫁豪門命運大不同！　大S兒出生就是地主…她連生3男「爆拿了19億被甩」

小玉突宣布「我要退出YouTube」　遇到1嚴重問題…真實內幕曝光！

女友上別人車！　大根尾隨目睹「她的手摸摸摸…」西門町戴綠帽…心碎給7字箴言

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

謝忻, 阿翔, 胡瓜

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 熊熊比基尼曬32G　颱風天照樣吸粉「當大家的陽光」
  2. 梁靜茹爆婚變後再發聲！曝深夜失眠…坦言「我的心很痛」
  3. 洪真英遭虐「開刀還要工作」　《RM》出動應援⋯網淚：陪著妳
  4. 翔忻戀爆發73天！謝忻哽咽道歉後再露面　胡瓜助攻復出
  5. 19歲孫安佐染金髮「中二頭」長這樣！　網：很壯的孫鵬大哥
  6. 陽台解放「蛇腰美臀」被看光！　周曉涵「真實身材」被鏡子出賣…網放大看傻
  7. 坎城影帝出現在高雄！「穿長袖」六合夜市買西瓜汁全被拍
  8. 基特哈靈頓被爆「確定加入漫威宇宙」　解密瓊恩雪諾結局：他終於自由了！
  9. 這組女團解散了！　一片歌手「團名禁止再使用」歌迷心碎
  10. VIXX LEO抵台一開口就道歉！咖啡控無視熱量：想狂嗑10杯珍奶

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366