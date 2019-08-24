《靈異街》變態分屍男「天菜底」藏不住！　188cm電眼帥炸

記者李欣容／台北報導

電視劇《靈異街11號》播出以來話題不斷，上集劇情中，焦曼婷飾演的小芬被男友打暈，又被好友分屍，慘狀讓網友看不下去，而飾演分屍兇手的吳珝陽演技受到讚賞，雖然是腹黑角色，但帥氣的外型仍引來討論，不少網友看到他私照後直呼，「有變態長這麼帥的嗎！」

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▲▼ 吳珝陽在《靈異街11號》飾演分屍好友的變態 。（圖／翻攝自LINE TV）

吳珝陽飾演的黃威倫總是戴著眼鏡，穿戴整齊，頗有藝術家氣息，但散發出的詭異氣質也讓人毛骨悚然，直到上集他犯案畫面曝光後，引來觀眾熱議，「斯文變態讓人想到voice劇集中的魔王」、「演黃的演員是誰啊，演得不錯欸」、「變態長這樣嗎」、「黃轉變這裡演得很好，有毛毛的感覺」。

為了演出威倫一角，他每天都去思考情緒需要什麼樣的眼神與表情，他笑說，「跟家人、跟朋友相處時，當有情緒來時，就要馬上拿出鏡子看自己的表情。」每天都看鏡子超過20次以上。

▲吳珝陽亮眼外型受到關注。（圖／翻攝自Facebook／吳珝陽Duke）

除了演技受到讚賞之外，亮眼外型也是看點之一，吳珝陽有著188公分天菜級身高，曾演過多部戲劇作品，包括，《阿青，回家了》、《前男友不是人》、《我是顧家男》等。

過去以名字「吳承璟」闖蕩演藝圈，2年前才改為吳珝陽，大一進入模特兒圈，研究所畢業後全力投入戲劇發展，近年有不錯成績，也累積不少粉絲，將來發展讓眾人期待。

▲吳珝陽近年戲劇作品多。（圖／翻攝自Facebook／吳珝陽Duke）