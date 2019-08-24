楊紫篤定：《還珠》簫劍、柳紅在一起！　主演黃曉明一秒爆氣

記者傅家妤／綜合報導

瓊瑤電視劇《還珠格格》在兩岸熱播20年，是不少人共同的童年記憶，沒想到楊紫卻在主演之一黃曉明面前脫口：「簫劍跟柳紅在一起！」還斬釘截鐵一再強調「簫劍就是跟柳紅在一起」，讓黃曉明一秒爆氣，崩潰直呼：「妳到底有沒有看過《還珠格格》！」

▲楊紫稱《還珠格格》中簫劍與柳紅最後在一起，讓黃曉明崩潰。（圖／翻攝自網路）

楊紫近來參加真人秀《中餐廳3》，與黃曉明、王俊凱、秦海璐等人到義大利經營餐廳，在23日播出的節目中，她與黃曉明等人在休息期間，聊及《還珠格格》的劇情，指著黃曉明說出：「簫劍跟柳紅在一起！」被對方質疑時，她還斬釘截鐵地強調：「簫劍就是跟柳紅在一起啊！」

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▲黃曉明一秒爆氣，崩潰糾正楊紫。（圖／翻攝自芒果TV／《中餐廳3》）

聽到這句話，飾演「簫劍」的黃曉明瞬間崩潰，火大指正「簫劍是跟晴格格！妳是編多大的故事，妳是真的看過嗎？妳是確實看過嗎？」聽到答案，楊紫才恍然大悟，試圖想出劇中的柳紅到底是與誰交往，沒想到越說越混亂：「那誰跟柳紅？金鎖跟柳青對不對？那柳紅是喜歡紫薇？不是！柳青喜歡紫薇，沒跟成就跟成了金鎖，對吧？」

▲楊紫最後越說越混亂，讓現場眾人笑翻。（圖／翻攝自芒果TV／《中餐廳3》）

劇情錯亂讓黃曉明也無奈不已，最後只好放棄糾正直言：「好傷心啊！」秦海璐幫忙打圓場，阻止楊紫繼續說下去，讓人笑翻。節目播出後，該片段也在網路上掀起熱議，有網友跳出為楊紫解惑：「第三部，提了一句，柳紅嫁到天津去了。」

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