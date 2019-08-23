曾沛慈演技大爆發再+1！　「撕光百張情侶照」哭翻了　

記者翁子涵／台北報導

曾沛慈推出新歌《怎麼能這樣》MV，她透露拍攝這支MV時入戲很深、還大哭，曾沛慈表示其中一幕是要朝著房間裡滿牆上百張情侶合照又跳又撕，導演喊ok後，她自己卻蹲一邊哭到不能自己，事後無厘頭自嘲說：「我一直跳一直跳，紙又很硬黏很緊，好難撕，不知怎麼我就哭了！」手指更被紙割傷掛彩。

▲曾沛慈在新歌《怎麼能這樣》MV中演技大爆發。（圖／亞神音樂提供）



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《怎麼能這樣》由岑寧兒、陳君豪共同譜曲，葛大為作詞，並邀請以電影《比悲傷更悲傷的故事》入圍台北電影獎最佳配樂的羅恩妮編曲，製作人陳君豪大讚曾沛慈：「為了配合歌詞看似平淡輕微卻沉重深刻的情境，沛慈以內斂壓抑，不慍不火的口氣完整詮釋了這首歌的酸楚，情緒起承轉合拿捏得宜，儼然已成長為一位擅於說故事的歌手了。」

▲曾沛慈推出新歌《怎麼能這樣》MV。（圖／亞神音樂提供）

曾沛慈今年事業豐收，以夯劇《我們與惡的距離》演活了觀眾心目中的國民姐姐應思悅，緊接著發行了第三張個人專輯《謎之音》，曾沛慈開心表示：「很信任新東家亞神音樂、以及二度合作的寬宏藝術，期待專輯和演唱會都拿到亮眼好成績」。

▲曾沛慈在MV演得太投入而哭。（圖／亞神音樂提供）



此外，她也宣布《謎之音》簽唱會將於在25日於台北西門町、31日於高雄夢時代、9月1日於台中廣三SOGO舉行；《2019謎之音》演唱會則於11月22日在TICC登場，24日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票系統、全台萊爾富及OK便利商店。