《聲林》金牌選手「黑豹」太猛！表特版韓正妹落敗淚崩

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王2》今（23日）全球首播，來自聖露西亞在台灣唸書的韋喆，迎戰來自韓國、曾在PTT表特版備受討論的魯芝善。韋喆曾參與過台灣其他歌唱節目，這次則是從海選出發，且獲得製作人詹仁雄頒發的金牌「直接進棚」資格，歌唱實力不容小覷。

▲韋喆化身「黑豹」。（圖／ETtoday）

化身黑豹的韋喆選唱陳奕迅的《我們》，他表示：「這首歌就是在講著我的故事，雖然我們分手，還是彼此祝福更好的未來。」魯芝善則演唱A-Lin的《海洋之心》，她說：「我看那個歌詞的時候，覺得Moana像我一樣，她雖然很怕，可是想要挑戰，我也是一樣！」

請繼續往下閱讀...

▲韋喆在海選獲得製作人詹仁雄好評。（圖／ETtoday）

兩人的聲音各有魅力，陶晶瑩先是稱讚韋喆：「非常有聲音魅力，你的發聲位置一直在多變，我還沒聽見極限的感覺。」而魯芝善的演出也讓陶晶瑩覺得驚豔，「妳膽子好大、好可愛，去選一個其實是有難度的歌。」陶晶瑩表示：「我覺得很開心，你們兩個示範的是很有誠意、很自在地唱歌。」

▲魯芝善落敗後難過地泛淚。（圖／ETtoday）

最終，韋喆連續獲得3票直接晉級，落入待定區的魯芝善則忍不住落下淚來：「我爸爸很喜歡看音樂節目，所以我想給他看我在這裡這麼努力。如果沒有下個機會，會有點難過吧。」

《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。

「 ●聲林之王官網入口，最新消息都在這：

https://junglevoice.ettoday.net/

●想找人一起大聊「聲林之王」就到官方社團：

https://goo.gl/dWj4E2