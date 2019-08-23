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開朗女星清晨4:44發文「我死過很多回」　《甄嬛》熱依扎自爆患隱疾

記者劉宜庭／綜合報導

大陸藝人熱依扎有「小張柏芝」之稱，2011年因演出《後宮甄嬛傳》的「寧貴人」走紅，近來也在熱播夯劇《長安十二時辰》中飾演「檀棋」一角，知名度再度攀升。螢光幕前總給人活潑開朗形象的她，卻在23日清晨4點44分發文，坦言自己其實患有重度抑鬱症及重度焦慮，「我死過很多回。」

▲熱依扎認愛帥男模周游。（圖／取自熱依扎Instagram、微博）

▲熱依扎以「寧貴人」一角走紅。（圖／翻攝自熱依扎微博）

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「為什麼我這麼有趣呢？」熱依扎坦言，「是因為我死過很多回。才知道生的意義。」也正因為如此，她在螢光幕前，大多給人開朗形象，為了就是想帶給眾人有趣一面，同時也感嘆：「人生太苦，在不傷害他人的前提下，在不犯法的前提下，活自己吧。生命，是一次奇遇。​」

不久後，熱依扎留言公開自身隱疾，「直接和大家說吧，我是重度抑鬱症＋重度焦慮。」她表示，自己走過了最難的地方，雖然目前仍需吃藥控制，但想透過自身能力，幫助和她一樣、或是正要如此的人，「有什麼可以私信我，我幫你解答，別輕易離開。」

▲熱依扎清晨4：44發文「我死過很多回」。（圖／翻攝自熱依扎微博）

▲熱依扎清晨4：44發文「我死過很多回」。（圖／翻攝自熱依扎微博）

事實上，熱依扎7月份現身上海機場時，穿著超低胸背心亮相，直逼走光邊緣的穿搭尺度，在當時令不少網友替她捏了把冷汗，掀起正反兩面評論熱議，面對酸民攻擊，她曾發文回應，「對不住！礙眼了！我繼續努力減肥，爭取重現馬甲線，外加贈送八塊腹肌。」以幽默、樂觀方式化解尷尬爭議。

▲熱依扎7月31日現身上海機場。（圖／CFP）

▲熱依扎7月31日現身上海機場。（圖／CFP）

▲熱依扎日前在機場的穿搭意外掀起熱議。（圖／CFP）

如今，熱依扎深夜吐露心聲，曝光自身隱疾，令不少人震驚不已，面對有網友驚問「這位扎姐喝多少了」，她親自留言回應，「喝多了，才能說出心裡話，傻孩子。」

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關鍵字

熱依扎, 小張柏芝, 後宮甄嬛傳, 寧貴人, 寧嬪

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