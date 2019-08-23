河濱公園出沒「正妹夜跑團」　一看整排「女神級藝人」網暴動求巧遇

記者劉宜庭／綜合報導

郭靜外型甜美，出道10多年以來，唱過許多膾炙人口的情歌，清新歌聲更是深受不少人喜愛。她平時常透過社群網站分享生活點滴，與大票粉絲互動，近來跟著一群友人外出運動，一同現身河濱公園夜跑，合照一PO網，超大咖陣容隨即令不少網友暴動、紛紛狂喊求巧遇！

▲河濱公園深夜出沒一票正妹夜跑，原來是郭靜等人一同外出運動。（圖／翻攝自郭靜臉書）

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▲安心亞（左2）、李佳薇（左3）、郭靜（左5）、化妝師鄭芸琦（左6）、李佳穎（左7）組團夜跑。（圖／翻攝自郭靜臉書）

郭靜23日凌晨發文，開心寫道：「大家一起運動就不孤單了，感謝不同運動群組的朋友。」文末，她開玩笑形容自己「需要被督促的女子」，同時附上大合照，畫面中，一群人前往河濱公園，每個人都全副武裝，穿著運動套裝亮相，其中除了有知名化妝師鄭芸琦，還有女星安心亞、李佳穎、李佳薇等人。

照片中所有人一字排開，幾乎全是女神級大咖，陣容令大票網友紛紛暴動狂喊求巧遇，「我也想加入呼呼夜跑團」、「好棒的夜跑」。當天，安心亞也轉發同款合照嗨喊，「我們棒棒，一起跑真的很有未來！」李佳穎則留言笑說，「我們這兩週已經跑三次了，我們好棒！哈哈。」

▲安心亞現身河濱公園夜跑。（圖／翻攝自安心亞Instagram）