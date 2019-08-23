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麥莉婚變鬧10天說話了！　護前夫告白：我愛了連恩10年，會愛他到永遠

記者蕭采薇／綜合報導

美國流行音樂小天后麥莉希拉（Miley Cyrus）與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）感情分和10年，婚姻卻短短8個月就玩完，兩人也正式遞交離婚文件。對於有報導稱麥莉是受不了連恩漢斯沃酗酒甚至吸毒，針對這些傳言，麥莉直接在臉書霸氣回嗆，一次說清楚。

▲▼麥莉與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚8個月玩完。（圖／CFP）

▲麥莉與「雷神弟」連恩漢斯沃正式遞交離婚文件，8個月婚姻玩完。（圖／CFP）

麥莉和連恩漢斯沃離婚原因眾說紛紜，當事人卻始終沒有正面回應。有一說是故鄉在澳洲的連恩想過簡單的生活，麥莉卻仍對事業有相當大的野心，兩人在聚少離多下決定分開。不過之後包括外媒《People》和《TMZ》，都指出連恩漢斯沃愛開派對，甚至有濫用藥物問題，讓麥莉忍無可忍，兩人最終走向分開的路。

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針對這些傳言，麥莉終於不再沈默，在推特連發多篇貼文反擊。麥莉表示，她了解選擇成為公眾人物，就意味私生活必須100%攤在陽光下。而她也從未隱藏，自己在10、20歲出頭時，是名副其實的「派對動物」，不只抽菸喝酒，也更嘗試過毒品，「我可能是有史以來網路上最多我裸體照的女人。」

▲▼麥莉與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚8個月玩完。（圖／CFP）

▲麥莉與「雷神弟」連恩漢斯沃正式遞交離婚文件，8個月婚姻玩完。（圖／CFP）

麥莉此番話，似乎先是為前夫的負面新聞澄清，曾經瘋狂的她，絕對不會是被酒、派對和毒品嚇著的女人。接著她表示，在和連恩漢斯沃復合後，兩人就承諾對彼此沒有秘密。

麥莉說道：「我可以承認很多事，但我拒絕承認我的婚姻是因為欺騙而結束。我和連恩相愛10年，我以前說過，現在也依然是事實，那就是我愛連恩，直到永遠。」她強調自己現在是「前所未有快樂和健康」的人，也再次表明：「我不是騙子。」對近日因婚變而生的風風雨雨給了正面回應。

▲▼麥莉希拉（Miley Cyrus）在推特首次對離婚做出正面回應。（圖／翻攝自推特）

▲麥莉首次正面回應婚變一事。（圖／翻攝自推特）

麥莉與連恩2009年因電影《最後一曲》相識交往，10年來分分合合，終於在2018年12月23日結婚，但婚姻維繫短短8個月就結束。在2人發出「分開」聲明後10天，連恩漢斯沃遞交離婚申請書，而法庭文件內容寫的離婚原因就是「不可調和的分歧」，另外文件上也註明了雙方「沒有共同資產」。

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