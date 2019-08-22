泰勒絲《Lover》除了實體專輯　「給粉絲的小情書」藏在這裡

記者蕭采薇／綜合報導

西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）第7張錄音室專輯《Lover》，即將在23日推出，除了實體專輯外，她也將在串流平台推出《Love, Taylor: The Lover Enhanced Album》，將收錄完整18首來自此張專輯的曲目、泰勒絲想傳遞給Swifties們的訊息、歌曲背後的創作故事，以及更多的多彩多姿、充滿愛的小驚喜。

▲泰勒絲即將發行第7張錄音室專輯《Lover》。（圖／CFP）

在串流平台Spotify上擁有超過2200萬個粉絲、以及2.82億驚人月收聽量的高人氣天后泰勒絲，將從Spotify 上專屬的播放清單《Love, Taylor: The Lover Enhanced Album》，來昭告全世界絕對不能錯過她的新專輯《Lover》。

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▲泰勒絲即將發行第7張錄音室專輯《Lover》。（圖／環球提供）

泰勒絲將透過聲音訊息，向粉絲表露以往從未曝光、來自專輯《Lover》中歌曲的歌詞，讓Swifties們搶先體驗這張被譽為今年最受歡迎的專輯。Spotify也透露：「不知道Swifties們有沒有發現，其實這些未曝光的歌詞，就像小天后附在新專輯《Lover》給所有粉絲們的一封情書。」