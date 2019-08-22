《聲林之王2》再掀熱潮！　10歲大馬女孩一開口...陶晶瑩驚豔：誰不被打動

記者林彥君／台北報導

全球華人選秀節目《聲林之王2》從8月23日起每周五晚間9點在ETtoday全球首播，林宥嘉、蕭敬騰再次擔任首席導師，蕭敬騰說：「既然選擇來到這邊，大家都是在同一個平衡的起源點上。」林宥嘉老師則說：「我還是會很投入去聽『唱歌』這種東西，因為音樂傳達感性的成分，還是滿多的，我認為感受還是最重要的！」

▲馬來萌鼠現身開唱。（圖／量子娛樂提供）

在這裡所有選手們都在期待，能夠遇到志同道合的戰友，一首歌就是一片葉子，一萬首歌，就集結成一片森林！想要穿越整座「聲林」是場集聚艱難的任務，主持人Lulu說：「這過程一定會非常有趣！希望所有選手用盡全力、奮力一搏，好好來穿越它！」



《聲林之王2》第一集邀請周湯豪（Nick）擔任第一集飛行導師，Nick說自己曾經在美國音樂文化下長大，生活周邊接觸到的都是訴說著自身故事的饒舌歌手，自己對看待Rap表現時會特別嚴苛，用「個人獨特風格」來真實呈現自己心聲，才是聲林選手們應該要有的態度，Nick自己現場更秀了一段Rap表演，歌詞情感融入肢體語言表現，讓現場後輩的選手們，看得如癡如醉。

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▲周湯豪擔任首級飛行導師。（圖／量子娛樂提供）

另外，還邀請到隸屬於韓國知名舞蹈工作室One million的劉隽老師，去年在熱血街舞團的節目中大放異彩，以及想用溫柔月光照耀整座聲林的天后級導師陶晶瑩老師，希望透過她的照耀，能讓所有選手扮演好自己的角色，並做足最好的自己。



現場令人驚豔的選手之一，就是10歲大馬女孩「馬來萌鼠」法蒂瑪諾雅演唱電影《擺渡人》夯曲、陳奕迅的《讓我留在你身邊》！她身形雖然小隻，但卻擁有高昂有力的爆發嗓音，一開口就撼動全場，讓陶晶瑩老師直呼不可思議！陶子姊表示，「尤其她那句『渺小的我有大大的夢』，加上她那個老鼠小面罩，掩不住她那燦爛的跟可愛的缺一顆牙齒，你會不被她打動嗎？」

▲鳥人現身聲林競技場。（圖／量子娛樂提供）

身為一位小唱將音域超廣，精湛唱功，也替自己搏得關注度。另外亮點就是黑豹與獵鷹的陸空來襲，飛行導師周湯豪表示，很享受黑豹的表演，渾厚的嗓音中，帶著滿滿的情感，讓人深深被打動，而天空的掠食者獵鷹，則是蕭敬騰覺得極度具有天份的演唱者，在舞台上，完全吸引了大家的目光。



選手們爭相在舞台上展現自己，還得接受著被挑戰的嚴苛考驗，首集就出現同位挑戰者，連續被選手挑選當作挑戰對手，讓他直呼真的吃不消，連主持人Lulu都表示「第一個聲林之王的敵人已經出現囉！」，讓導師群在現場也驚呼連連。

各大經紀公司與各國好手，齊聚一堂、互相較勁，有遊手好閒娛樂的Roey 王若羽、聯聯看演藝經紀的安雨晨、可圈娛樂的韋喆、韓國的魯芝善、喜天的張芮僑…等，甚至還有素人野獸唱將強勢登場，所有選手們背水一戰，最後誰能勝出搶下最後桂冠？敬請鎖定本週五晚間9點開播《聲林之王2》！



《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。

