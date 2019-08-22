愛女焦曼婷被男友施暴流血　焦恩俊探班竟喊：打慘一點！

記者林奕如／台北報導

焦曼婷在《靈異街11號》飾演簡嫚書的妹妹小芬，失蹤成謎，在第五單元終於有了解答，故事架構貫穿整劇，她的演出，引來同樣是演員爸爸焦恩俊的關心，特別到現場探班，讓焦曼婷大呼：「壓力好大。」

▲焦曼婷老爸焦恩俊到現場探班。（圖／LINE TV提供）

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焦恩俊私下經常關心女兒的演出，雖然不會在女兒面前表現出來，只會監督女兒樣貌狀態「臉很大、長痘痘」，但是私下會推薦給親友們女兒的戲劇作品，愛女心切溢於言表。之前選在女兒拍攝小芬被暴力對待時，特地來現場探班，並在一旁補充：「打慘一點是應該的，比較寫實，女兒演得越真實越好。」讓上演施暴的男友浩方（周定緯 飾演）完全不敢往焦恩俊的方向看，周定緯拍完戲後直呼：「母湯呀！母湯，男生真的不能打女生，這是低劣的行為，男生要憐香惜玉。」

▲焦曼婷在劇中被男友周定緯施暴。（圖／LINE TV提供）

焦曼婷上傷口妝時，已經達到情緒並留下眼淚，焦恩俊看到後還虧她：「妳很睏嗎？」讓焦曼婷大笑：「我在培養情緒，你來亂。」焦曼婷說：「透過化妝師畫上的假血跡、傷口，閉著眼睛去感受血的黏稠，感受到好像真的受傷痛感，覺得小芬很可憐，很多話不能跟家人說、還跟朋友吵架、男友喝酒就暴力對待，加上今天拍戲很冷，特別孤單寂寞覺得冷。」焦曼婷笑說：「但我爸一來探班就好像把我拉回現實，我很想把他隔離走，叫他不要再來了，打斷我培養情緒。」

▲焦曼婷臉上特殊化妝很逼真。（圖／LINE TV提供）

吳珝陽飾演小芬閨密，同樣是個關鍵角色，劇中飾演畫家，是位斯文暖男，默默守護在小芬身邊，但這角色需要很大的情緒起伏，為了演出威倫一角，他每天都去思考情緒需要什麼樣的眼神與表情，他笑說：「跟家人、跟朋友相處時，當有情緒來時，就要馬上拿出鏡子看自己的表情。」每天都看鏡子超過20次以上。