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【蜘蛛人退出MCU】驚奇隊長「高舉雷神鎚」 網狂讚：丟給索尼

記者洪文／綜合報導

索尼影業21日證實下一部《蜘蛛人》電影，將不再由漫威總裁凱文費吉擔任製作人，消息震驚全球。「鷹眼」傑瑞米雷納率先發聲，希望其他《復仇者聯盟4》成員一起拯救蜘蛛人回來，而「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）在此時PO出「舉起雷神鎚」的照片，許多網友狂推：「很好！現在丟向索尼影業！」不到一天已有超過3500個網友按讚。

▲▼湯姆霍蘭德、布麗拉森。（圖／索尼影業提供、翻攝自Instagram／Brie Larson）

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德恐怕未來無法在MCU演出，「驚奇隊長」布麗拉森在此時PO出雷神之鎚的照片，引發網友聯想。（圖／翻攝自Instagram／Brie Larson）

布麗拉森在Instagram分享一張她舉起雷神之鎚的照片，並寫下：「沒什麼，就是告訴你們，我可以舉起它！」（Not to be whatever, but....told you I could lift it ）許多網友狂推：「妳當然值得」、「要加入《雷神索爾4》了嗎？」

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剛宣布在《雷神索爾4》擔任「女雷神」的娜塔莉波曼也跑來留言：「Hey muscles, easy with my hammer!!!」（嘿，大力士，舉起我的鎚子很輕鬆唷！）網友朝聖：「女王跑來留言了」、「這是A+的回答」。

▲▼「珍佛斯特」娜塔莉波曼《雷神索爾4》宣布擔任「女雷神」，漫威工作室SDCC聖地牙哥動漫展發表會。（圖／CFP）

▲「珍佛斯特」娜塔莉波曼將在《雷神索爾4》擔任「女雷神」。（圖／CFP）

雖然照片沒辦法證明驚奇隊長在電影中可以舉起它，不過漫威一向注重網路話題，有時甚至放入電影帶給粉絲驚喜（例如：美國隊長的翹臀、美國隊長可以舉起雷神之鎚），或許未來真的有機會看見。

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關鍵字

雷神索爾, 驚奇隊長, 娜塔莉波曼, 布麗拉森, 蜘蛛人

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