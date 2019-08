【蜘蛛人退出MCU】驚奇隊長「高舉雷神鎚」 網狂讚：丟給索尼

記者洪文/綜合報導

索尼影業21日證實下一部《蜘蛛人》電影,將不再由漫威總裁凱文費吉擔任製作人,消息震驚全球。「鷹眼」傑瑞米雷納率先發聲,希望其他《復仇者聯盟4》成員一起拯救蜘蛛人回來,而「驚奇隊長」布麗拉森(Brie Larson)在此時PO出「舉起雷神鎚」的照片,許多網友狂推:「很好!現在丟向索尼影業!」不到一天已有超過3500個網友按讚。

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德恐怕未來無法在MCU演出,「驚奇隊長」布麗拉森在此時PO出雷神之鎚的照片,引發網友聯想。(圖/翻攝自Instagram/Brie Larson)



布麗拉森在Instagram分享一張她舉起雷神之鎚的照片,並寫下:「沒什麼,就是告訴你們,我可以舉起它!」(Not to be whatever, but....told you I could lift it )許多網友狂推:「妳當然值得」、「要加入《雷神索爾4》了嗎?」

剛宣布在《雷神索爾4》擔任「女雷神」的娜塔莉波曼也跑來留言:「Hey muscles, easy with my hammer!!!」(嘿,大力士,舉起我的鎚子很輕鬆唷!)網友朝聖:「女王跑來留言了」、「這是A+的回答」。

▲「珍佛斯特」娜塔莉波曼將在《雷神索爾4》擔任「女雷神」。(圖/CFP)



雖然照片沒辦法證明驚奇隊長在電影中可以舉起它,不過漫威一向注重網路話題,有時甚至放入電影帶給粉絲驚喜(例如:美國隊長的翹臀、美國隊長可以舉起雷神之鎚),或許未來真的有機會看見。