上班狂看85集美劇、盜公款開生日趴！　勞勃狄尼洛公司怒了「索賠前助理1.7億」

記者阮巧雯／綜合報導

奧斯卡影帝勞勃狄尼洛（Robert De Niro）演出多部知名電影，其中《高年級實習生》廣受眾人喜愛，近日他的製作公司Canal Production將控告前員工，上班時狂看影集和盜用公款，欲向其索賠600萬美金（約台幣1.7億元）。

▲奧斯卡影帝勞勃狄尼洛演出多部知名電影。（圖／達志影像）

據外媒《PEOPLE》報導，被控告的前員工潔絲（Chase Robinson）最先是勞勃的助理，之後被晉升為財務副總裁，確保公司員工不會公款私用。諷刺的是，潔絲卻利用這個職位，開始大膽無上限挪用公款，還在短短8天上班時間，就看了85集美劇。

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▲勞勃狄尼洛與安海瑟威演出的《高年級實習生》深受觀眾喜愛。（圖／翻攝自IG／annehathaway）

根據法庭文件所述，潔絲大刷公司信用卡，偷用勞勃的飛行里程數為自己換取免費機票，還自行審核96天休假。她盜用公款金額也相當驚人，在一間高級餐廳消費將近40萬台幣、大賣場27萬、計程車和Uber 100萬、以及4萬多塊辦生日趴。

▲勞勃狄尼面對前助理挪用公款，拒簽推薦函。（圖／翻攝自IG／annehathaway）

而潔絲突然在2019年4月6日提出辭呈，辭職內容盡可能洗清所有「足跡」，在6月還要求勞勃替自己簽推薦函，但被拒絕了。如今若製作公司提告成功，潔絲將面臨台幣1.7億元的巨額賠償金。

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