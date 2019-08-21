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IG遭血洗還是不怕！《屍速》金義聖連發9篇文　全劇組「單手遮眼」挺港

記者李玟儀／綜合報導

香港示威活動持續升溫，世界各地媒體陸續跟進報導，其中南韓資深演員金義聖注意到香港目前處於緊張狀態，15日開始在個人Instagram發文關心：「我們都在看著你，為你祈禱。」成為南韓第一位公開表態的藝人，不過事後大陸網友大量湧入洗版，但他沒有因此停止，反而號召劇組工作人員一同為港人打氣。

▲▼金義聖挺港。（圖／翻攝自金義聖IG）

▲金義聖持續關心香港。（圖／翻攝自金義聖IG）

金義聖近日在IG上傳單手遮住一邊眼睛的照片，透露自己注意到了170萬港人上街頭的新聞，「I am so proud of you HongKnogers.」他的舉動吸引一票網友力挺，同樣以單手遮住眼睛的動作表達對香港的關心。

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此外，正在釜山拍攝電影的金義聖，也帶領劇組的工作人員為香港打氣，「You are not alone. We are all connected.」一連多篇發文表達了自己的立場，也吸引不少南韓網友對事件的關注，此外也有許多香港網友湧入留言致意。

▲▼金義聖挺港。（圖／翻攝自金義聖IG）

▲金義聖與電影劇組工作人員以單手遮眼的方式關心香港。（圖／翻攝自金義聖IG）

事實上，金義聖在15日第一次表態為香港祈禱後，IG瞬間湧入許多大陸網友抗議，但也有網友維護他表達意見的權利，不過即使遭受來自四面八方的攻擊，金義聖似乎老神在在，持續與網友溝通自己的想法。而這也不是他第一次這麼做，過去曾擔任MBC節目《探查企劃Straight》主持人，揭露YG前社長梁鉉錫（楊賢碩）的陋習，作風相當犀利。

▲《屍速列車》中金義聖飾演只考慮自己的大叔。（圖／翻攝自金義聖IG）

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金義聖, 香港, 屍速列車

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