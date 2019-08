記者李玟儀/綜合報導

香港示威活動持續升溫,世界各地媒體陸續跟進報導,其中南韓資深演員金義聖注意到香港目前處於緊張狀態,15日開始在個人Instagram發文關心:「我們都在看著你,為你祈禱。」成為南韓第一位公開表態的藝人,不過事後大陸網友大量湧入洗版,但他沒有因此停止,反而號召劇組工作人員一同為港人打氣。

▲金義聖持續關心香港。(圖/翻攝自金義聖IG)

金義聖近日在IG上傳單手遮住一邊眼睛的照片,透露自己注意到了170萬港人上街頭的新聞,「I am so proud of you HongKnogers.」他的舉動吸引一票網友力挺,同樣以單手遮住眼睛的動作表達對香港的關心。

此外,正在釜山拍攝電影的金義聖,也帶領劇組的工作人員為香港打氣,「You are not alone. We are all connected.」一連多篇發文表達了自己的立場,也吸引不少南韓網友對事件的關注,此外也有許多香港網友湧入留言致意。

▲金義聖與電影劇組工作人員以單手遮眼的方式關心香港。(圖/翻攝自金義聖IG)

事實上,金義聖在15日第一次表態為香港祈禱後,IG瞬間湧入許多大陸網友抗議,但也有網友維護他表達意見的權利,不過即使遭受來自四面八方的攻擊,金義聖似乎老神在在,持續與網友溝通自己的想法。而這也不是他第一次這麼做,過去曾擔任MBC節目《探查企劃Straight》主持人,揭露YG前社長梁鉉錫(楊賢碩)的陋習,作風相當犀利。

▲《屍速列車》中金義聖飾演只考慮自己的大叔。(圖/翻攝自金義聖IG)