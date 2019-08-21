快訊／索尼聲明證實《蜘蛛人3》與漫威無關！首曝「分家原因」：我們很失望

記者洪文／綜合報導

蜘蛛人（Spider-Man）驚爆退出漫威電影宇宙（MCU），震驚各界。消息爆發6小時之後，索尼影業發出聲明證實：「我們很失望，尊重迪士尼的決定，漫威總裁凱文費吉將不再擔任下一部《蜘蛛人》電影的製作人。」

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▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德未來面臨無法在「漫威電影宇宙」出現。（圖／《蜘蛛人：離家日》劇照）

索尼影業透過權威媒體《好萊塢報導》發布聲明：「今天關於『蜘蛛人』的新聞，很多關於凱文費吉參與製作的錯誤描述」、「我們很失望，但尊重迪士尼的決定，漫威總裁凱文費吉將不再擔任下一部《蜘蛛人》電影的製作人。」

聲明中，索尼影業指出迪士尼收購福斯之後，擁有原來福斯握有的《X戰警》、《驚奇4超人》等角色，凱文費吉工作量暴增，「明白他現在有太多新的職責，不太有時間去經營不在他們手中的版權。凱文非常棒，我們很感謝他的幫助與指導，謝謝他帶領《蜘蛛人》走向正軌，我們將繼續前進。」

▲ 《蜘蛛人：離家日》的結局已經鋪設好未來回歸《蜘蛛人》漫畫主要劇情。（圖／索尼提供）



事實上，「蜘蛛人」湯姆霍蘭德在2016年《美國隊長3：英雄內戰》加入漫威電影宇宙之後，推出兩部個人電影，《蜘蛛人：返校日》全球票房8.8億美金，而《蜘蛛人：離家日》至今全球票房11.09億美金，不僅是《蜘蛛人》影史最賣座電影，更是索尼影業影史最賣座電影。