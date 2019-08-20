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巨石強森親自設計《玩命關頭》跑車！「萊恩雷諾斯拒開」網一看外觀：真的母湯

記者洪文／綜合報導

《玩命關頭：特別行動》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）最大驚喜就是「死侍」萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）的演出，然而對比《玩命關頭》演員幾乎都有開車畫面，他卻在全片完全沒有駕駛任何一台車，如今巨石強森證實：「我為他設計一台車，但是他拒絕了。」原來是車子的外觀出了問題。

▲▼巨石強森、萊恩雷諾斯《玩命關頭：特別行動》。（圖／翻攝自推特／Ryan Reynolds）

▲巨石強森、萊恩雷諾斯在《玩命關頭：特別行動》驚喜合作。（圖／翻攝自推特／Ryan Reynolds）

萊恩雷諾斯近日在推特分享一張跑車照片：「真的，這是我的車。」照片中的跑車以紅白條紋相間，前方車蓋印著巨石強森片中角色「哈伯」的大頭照，相當拉風。不過他自從演過死侍之後，時常在推特以死侍作為人設或是P圖大開玩笑，令許多網友好奇照片的真實性。

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▲▼巨石強森、萊恩雷諾斯《玩命關頭：特別行動》。（圖／翻攝自推特／Ryan Reynolds）

▲萊恩雷諾斯原本在《玩命關頭：特別行動》要開的車。（圖／翻攝自推特／Ryan Reynolds）

後來巨石強森在推特證實：「這是真的，我個人特別設計了這台車，讓萊恩雷諾斯可以在《玩命關頭：特別行動》開車，不過他拒絕開車，因為他討厭這台車上的白色線條，我不會因為這件事有任何個人的負面情緒，我們依然是一起喝酒的好哥兒們。」

聽完巨石強森解釋之後，網友再仔細一看這台跑車的外觀紛紛搖頭表示：「白色條紋真的母湯，難怪他不喜歡」、「如果是死侍的配色紅色＋黑色，他應該就會喜歡了」、「你確定這是跑車的配色嗎？」、「還好沒有開這台車」，還有網友笑說： 「你確定白色條紋是真的原因嗎？」暗指巨石強森的大頭照可能才是真正拒絕的主因。

▲▼巨石強森、萊恩雷諾斯《玩命關頭：特別行動》。（圖／翻攝自推特／Ryan Reynolds）

▲巨石強森證實萊恩雷諾斯《玩命關頭：特別行動》拒絕開車，但不影響兩人的友情。（圖／翻攝自推特／Ryan Reynolds）

《玩命關頭：特別行動》是《玩命關頭》系列首部衍生電影，由《死侍2》導演大衛李奇執導，巨石強森、傑森史塔森兩大男神主演，成本2億美金，全球票房上映至今超越4.38億美金。

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玩命關頭, 巨石強森, 玩命關頭：特別行動, 萊恩雷諾斯

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