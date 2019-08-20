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博恩結婚了！　老婆罕見正臉入鏡…「下半身全透視」婚紗照超辣

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber曾博恩（博恩）主持脫口秀《博恩夜夜秀》走紅，日前卻因在創作中調侃鄭南榕，遭到部分民眾不滿指責，事後不但被公司「薩泰爾娛樂」暫停合作，他也宣布從第4季起將不再擔任《夜夜秀》主持人，同是YouTuber的好友林辰18日曝光他的近況：「博恩新婚HAPPY！好感動～。」

▲博恩日前經歷了一場風波。（圖／翻攝自Facebook／Stand up, Brian！ 博恩站起來！）

畫面中，可以看到曾博恩西裝筆挺站在正中間，雙手插口袋流露自信風采，披上純白婚紗的新娘甜蜜地挽著他的手，露出溫柔笑容，超登對外貌引發不少網友討論：「新婚現場欸」、「博恩好帥」、「新娘也好美」、「恭喜博恩！！！」

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▲▼博恩結婚。（圖／翻攝自YouTube、Instagram）

▲YouTuber林辰曝光博恩的結婚現場照。（圖／翻攝自Instagram／buchi_lin）

事實上，曾博恩6月早在影片中曝光和另一半的婚紗照，他一身正裝、手插口袋側身入鏡，另一半身穿一字領蕾絲婚紗，貼身剪裁展現窈窕曲線，下半身透視布料小露美腿，甜笑逼近他的嘴巴，互動超閃超甜蜜！

▲▼博恩結婚。（圖／翻攝自YouTube、Instagram）

▲▼博恩曾大方公開婚紗照。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

▲▼博恩結婚。（圖／翻攝自YouTube、Instagram）

自從曾博恩為「鄭南榕風波」道歉後，他便沒有再更新臉書專頁，但好友林辰8月初在Instagram曬出他的近況照：「看起來好憔悴！」有別於以往拍片會梳起瀏海，他當天難得放下來遮住了額頭，身穿深色襯衫露出笑容，儘管如此，好友仍不忘替他打氣：「Everything's gonna be alright.」顯見彼此的好交情。

▲▼博恩結婚。（圖／翻攝自YouTube、Instagram）

▲林辰、博恩。（圖／翻攝自Instagram／buchi_lin）

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博恩, 曾博恩, 林辰, 博恩夜夜秀

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