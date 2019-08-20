他上女廁偷聽門外恩愛聲！　女生「這特徵」好熟悉…接著1句對話讓他心碎沉默

記者田暐瑋／綜合報導

肚子痛上廁所也能抓包女友劈腿！一名男子因為屎意滾滾來，男廁又客滿，只好尷尬衝進女廁救急，就在解放到一半時，門外突然傳來女生聲音，仔細一聽對話內容，驚覺自己竟然變成了「綠巨人浩克」，本來以為是真愛，結果卻落得悽慘下場，氣得他大罵：「真的是有夠賭爛！」

網紅阿澎接到男性友人傳訊訴苦，才知道好友和剛交往沒多久的女友分手了。男性友人透露，當時帶女友到常去的餐廳吃飯，想說也方便安排驚喜，中途突然肚子劇痛，男廁又正好客滿，想說是自己認識的店家應該沒關係，只好先衝進女廁救急。

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▲阿澎好友發現被劈腿。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）



上到一半，有個女生踩著高跟鞋走進來，對方剛好電話響，接起電話一開口就是：「喂～寶貝～你在幹嘛～我在吃飯，我等下吃完飯就去找你。」聽到這裡，男性友人發現高跟鞋女的聲音很熟悉，很像女友的聲音，再接著聽下去後，他確定正在講話的人就是女友無誤！

這個時候，他把褲子穿一穿，立刻打開門走了出去，果然就是女友，他怒問：「請問你在幹嘛？你叫誰寶貝了？」女友嚇到結巴說不出話，他要求女友馬上回撥，女友不敢，他火冒三丈，一把就把送女友的手錶給拔了下來，連同女友手機一起丟到剛剛還沒沖水的馬桶裡，最後也狠斷這段感情。

▲阿澎好友發現被劈腿。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）