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項婕如拍吻戲揪小樂「一起O」全場嚇壞…吳思賢：拜託高抬貴手！

記者李欣容／台北報導

吳思賢（小樂）和新生代女星項婕如合作新戲《網紅的瘋狂世界》，20歲的項婕如第一次演電視劇就當女主角，兩人都愛乾淨有潔癖，小樂更隨身準備漱口水、牙線棒，她竟說：「我也是，那我們可以一起摳一下。」耿直的回答嚇壞現場所有人，小樂急忙喊：「希望你們高抬貴手！」

▲▼ 《網紅的瘋狂世界》吳思賢 項婕如 。（圖／三立提供）

▲項婕如個性直白，小樂招架不住。（圖／三立提供）

項婕如做為新人，面對媒體自然可愛，每次回答問題總能逗樂大家，比如問她小樂是不是她的菜，她說：「我會不侷限菜啦。」問及身高體重連小數點都報出來，小樂坐在一旁都替她捏把冷汗。

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兩人不約而同都有帶牙線在身上的習慣，項婕如一時放鬆脫口，「那我們可以一起摳一下。」不只媒體嚇壞，小樂也招架不住，直喊：「我救不了妳了，希望你們（記者）高抬貴手。」眾人笑成一片。

▲▼ 《網紅的瘋狂世界》吳思賢 項婕如 。（圖／三立提供）

▲小樂看到項婕如就想起剛出道時的自己。（圖／三立提供）

小樂也提及，看到項婕如會想起以前剛出道時的自己，那時候他在拍三立的《料理高校生》，「那部印象很深刻，劇本很吃緊，禮拜五播，六日週休，剩下一、二、三可以拍完整集，禮拜四剪出來，禮拜五播給大家看。」

在高壓環境下，他每次拿到劇本幾乎只有5分鐘時間消化，硬著頭皮上，「有時候燈光師要我往左，我會往右，很多這種，在別人眼裡看起來很笨的事情。」現在看到項婕如也感同身受，她的呆萌其實是很可愛的。

小樂過去合作過的女演員年齡都比他大，這次是他第一次以前輩之姿帶領新人，「以前慷仁哥跟我說，當演員不是只要把自己演好，哪天你也可以把別人帶得好，就很厲害，第一次跟年紀比我小的女生合作，也算是我另外一個成長的機會。」

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項婕如, 吳思賢, 小樂, 網紅的瘋狂世界

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