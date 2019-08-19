家寧花蓮海邊「破尺度」解放比基尼！　清水斷崖狂露逆天美腿

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber「眾量級CROWD」由情侶檔Andy、家寧組成，常拍攝互整影片，不只增加生活情趣，也帶給觀眾許多歡樂。前陣子，Andy曾拍影片開箱女友的網購包裹，當時就翻出多件泳裝，事隔1個月後，小倆口動身前往花蓮清水斷崖體驗獨木舟，家寧果真穿上比基尼，罕見小露性感，令網友眼睛一亮！

▲「眾量級CROWD」由情侶檔Andy、家寧組成。（圖／翻攝自眾量級 CROWD臉書）



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▲Andy先前攔截家寧網拍包裹，發現裡面有性感比基尼。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

眾量級19日釋出的最新影片中，主題為「勇闖花蓮清水斷崖獨木舟 家寧超火辣比基尼性感解放啦！」期間，小倆口全副武裝，穿著出海裝備搭乘獨木舟，在水上觀賞日出美景，並勇敢嘗試在海上漂浮，開心享受在這趟旅程中。

▲Andy、家寧現身花蓮清水斷崖體驗搭獨木舟、看日出。（圖／翻攝自Instagram／眾量級CROWD）

格外引人注意的是，一群人陸續上岸後，家寧在海邊脫下搭船時的裝備，穿著日前網購的比基尼入鏡，同時還不忘發揮幽默性格，開玩笑說：「我們剛剛才脫了，卸下裝備，脫、乾、淨！」這次罕見解放性感一面，她事後也留言坦言好緊張，「一個突破。」

▲家寧解放比基尼小露性感。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

由於家寧過去穿搭，大多走氣質路線，這次難得突破尺度小露性感，引來不少網友留言狂讚，「家寧太美了吧」、「家寧穿泳衣在海灘最後站上船拍照超美的，正翻了正翻了正翻了」、「家寧穿比基尼，好美」，意外掀起一陣熱烈討論。