南韓三大社2019上半年損益出爐　虧最慘居然不是YG！

記者吳孟庭／綜合報導

南韓傳說中的「三大經紀公司」SM、JYP與YG今年度股價損益比較出爐，今年從BIGBANG勝利到YG娛樂前社長楊賢碩（梁鉉錫）醜聞連環爆，第二季的確是虧損連連，但若比較整個上半年度整體收益，虧最慘的竟然不是YG！

▲YG娛樂接連因勝利、梁鉉錫捲入醜聞而股價暴跌。（圖／翻攝自JTBC）

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YG娛樂股價在本周五（16）日創下52周以來新低，每股只剩2萬750元韓幣的交易水準，而根據報導，三大娛樂經紀公司在今年第二季（4到6月）的收益，SM總營業額最高，達1596億韓元，第二其實是YG為781億韓元，JYP僅賺了391億韓元，但若扣掉成本、稅金等只算淨利，JYP以68億暫居第一，SM只賺了他10分之一為6億，YG更是赤字高達63億。

▲南韓三大社2019上半年損益出爐！（圖／翻攝自Pann）

不過時間拉長來看，爆出性招待、賭博、呼麻等醜聞的YG娛樂居然不是最慘，若看2019上半年（1到6月）比較，SM高達2904億的收入，淨利卻虧損30億，是三大社之最。JYP總收入雖然只是兩間公司零頭，卻穩穩獲利132億韓幣。

證券分析師分析，「SM因為新人宣傳費用增加，以及專輯成本增加反映在收入上。」JYP則是靠著金雞母TWICE，即使還沒納入日本巨蛋巡迴演唱會，收入還是穩穩落袋。

報導出爐後網民大感意外，「YG慘成這樣居然不是最虧錢？」、「SM真的應該不要在搞什麼事業，好好經營娛樂就好」，也有人認為「YG早就不在三大社之列了，三大社應該是Bighit、JYP跟SM了吧」。

▲2019上半年韓星專輯販售量。（圖／翻攝自Goan Chart）

從南韓唱片公信榜Goan Chart公布的2019上半年實體專輯銷售量，Bighit娛樂旗下的防彈少年團（BTS）一支獨秀分佔一二名，更不用說其餘演唱會、周邊產品收入。三大娛樂公司位置的確正在洗牌。