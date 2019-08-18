ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

南韓三大社2019上半年損益出爐　虧最慘居然不是YG！

記者吳孟庭／綜合報導

南韓傳說中的「三大經紀公司」SM、JYP與YG今年度股價損益比較出爐，今年從BIGBANG勝利到YG娛樂前社長楊賢碩（梁鉉錫）醜聞連環爆，第二季的確是虧損連連，但若比較整個上半年度整體收益，虧最慘的竟然不是YG！

▲▼梁鉉錫再爆美國濫賭！勝利也輸3千萬　YG放棄2人「撇清關係」（圖／翻攝自JTBC、CFP）

▲YG娛樂接連因勝利、梁鉉錫捲入醜聞而股價暴跌。（圖／翻攝自JTBC）

請繼續往下閱讀...

YG娛樂股價在本周五（16）日創下52周以來新低，每股只剩2萬750元韓幣的交易水準，而根據報導，三大娛樂經紀公司在今年第二季（4到6月）的收益，SM總營業額最高，達1596億韓元，第二其實是YG為781億韓元，JYP僅賺了391億韓元，但若扣掉成本、稅金等只算淨利，JYP以68億暫居第一，SM只賺了他10分之一為6億，YG更是赤字高達63億。

▲南韓三大社2019上半年損益出爐　虧最慘居然不是YG！（圖／翻攝自Pann）

▲南韓三大社2019上半年損益出爐！（圖／翻攝自Pann）

不過時間拉長來看，爆出性招待、賭博、呼麻等醜聞的YG娛樂居然不是最慘，若看2019上半年（1到6月）比較，SM高達2904億的收入，淨利卻虧損30億，是三大社之最。JYP總收入雖然只是兩間公司零頭，卻穩穩獲利132億韓幣。

證券分析師分析，「SM因為新人宣傳費用增加，以及專輯成本增加反映在收入上。」JYP則是靠著金雞母TWICE，即使還沒納入日本巨蛋巡迴演唱會，收入還是穩穩落袋。

報導出爐後網民大感意外，「YG慘成這樣居然不是最虧錢？」、「SM真的應該不要在搞什麼事業，好好經營娛樂就好」，也有人認為「YG早就不在三大社之列了，三大社應該是Bighit、JYP跟SM了吧」。

▲2019上半年韓星專輯販售量。（圖／翻攝自Goan Chart）

▲2019上半年韓星專輯販售量。（圖／翻攝自Goan Chart）

從南韓唱片公信榜Goan Chart公布的2019上半年實體專輯銷售量，Bighit娛樂旗下的防彈少年團（BTS）一支獨秀分佔一二名，更不用說其餘演唱會、周邊產品收入。三大娛樂公司位置的確正在洗牌。

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

推薦閱讀

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

具惠善1月前早曝跡象　「安宰賢只有短暫愛過我」剩她主動聯繫

具惠善1月前早曝跡象　「安宰賢只有短暫愛過我」剩她主動聯繫

KID當兵後「收視下滑」…PTT台綜版主現身究責！　《玩很大》小鬼下跪：我的錯

KID當兵後「收視下滑」…PTT台綜版主現身究責！　《玩很大》小鬼下跪：我的錯

具惠善、安宰賢撕破臉對話曝光！　「哪有人說這種不要臉的話」

具惠善、安宰賢撕破臉對話曝光！　「哪有人說這種不要臉的話」

雷／《不能是朋友》結局預告出爐！　劉以豪婚禮…劇迷崩潰：拜託不要

雷／《不能是朋友》結局預告出爐！　劉以豪婚禮…劇迷崩潰：拜託不要

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫：人氣歌手

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫：人氣歌手

快訊／具惠善打臉：我被背叛！　「安宰賢毀損信任變心」要他踹共

快訊／具惠善打臉：我被背叛！　「安宰賢毀損信任變心」要他踹共

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！　素顏被拍正面照…網直盯左下角：乙霏好兇

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！　素顏被拍正面照…網直盯左下角：乙霏好兇

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

安宰賢「傳私訊談離婚」：見面不知說什麼　打臉3年前「急著娶具惠善」諾言！

安宰賢「傳私訊談離婚」：見面不知說什麼　打臉3年前「急著娶具惠善」諾言！

具惠善「分開我會死」！　安宰賢「心意永不變」毀承諾…差2歲姊弟戀破局

具惠善「分開我會死」！　安宰賢「心意永不變」毀承諾…差2歲姊弟戀破局

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／具惠善宣布要離婚！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

製作人衝進棚飆罵「誰放這王八蛋來的」！　大根當場臉垮：全是三字經

具惠善1月前早曝跡象　「安宰賢只有短暫愛過我」剩她主動聯繫

KID當兵後「收視下滑」…PTT台綜版主現身究責！　《玩很大》小鬼下跪：我的錯

具惠善、安宰賢撕破臉對話曝光！　「哪有人說這種不要臉的話」

雷／《不能是朋友》結局預告出爐！　劉以豪婚禮…劇迷崩潰：拜託不要

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫：人氣歌手

快訊／具惠善打臉：我被背叛！　「安宰賢毀損信任變心」要他踹共

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！　素顏被拍正面照…網直盯左下角：乙霏好兇

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

SM, YG, JYP, Bighit, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣
  2. 《復仇者4》這幕最難拍！羅素兄弟答案一出粉絲都笑了
  3. 《不能是朋友》黎皓一「5大渣男行徑」　網狂轟：這樣怎麼嫁！
  4. 獨家／楊千霈生了！　產下「Q妹」升格當二寶媽
  5. 南韓三大社2019上半年損益出爐　虧最慘居然不是YG！
  6. 蔡琴私訊周杰倫對話曝光！　宣告新身份是他「翻譯」...原因笑炸
  7. 徐若瑄同框林心如！　開美肌秒變「大眼蛇精女」網嚇哭：天然的尚好
  8. 飯店電視半夜突打開　女歌手做這件事...眾人驚呼：好勇敢！
  9. 被讚「本人比蠟像美1萬倍」　Angelababy秒送2958元紅包！
  10. DJ SODA穿泳衣猛抖胸！　滑出碗公半球「固定原位搖不動」…網吐槽爆：好假

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366