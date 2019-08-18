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李昇基根本孩子王！4歲女童目睹他照顧別的女生瞪眼：那我呢？

記者吳孟庭／綜合報導

南韓嶄新綜藝節目《小森林》找來李昇基等人，在大自然農場中讓小朋友接觸天然環境。首播就看見他化身實習奶爸，不但直接毫無忌諱用手指擦男童鼻涕，甚至有小女童為他吃醋，見他照顧別的女孩瞪大眼睛問：「那我呢？」才沒幾小時就變成人氣孩子王，被小朋友包圍說「今天我要把你當爸爸」。

▲李昇基根本孩子王！4歲女童目睹他照顧別的女生瞪眼：那我呢？。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲李昇基不怕髒，徒手幫男童擦鼻涕。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

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由李瑞鎮、朴娜勑、李昇基與庭沼珉組成，為了新節目《小森林》，李昇基與庭沼珉分別花一個月時間考試取得了兒童心理學證照，李瑞鎮甚至還獲得兒童料理師資格證，此外李昇基還學習了木工，為了給小朋友細心照料，每個人都卯足全力！

首集第一位報到的男童易賢，非常喜歡大自然，李昇基便牽著他的小手去逛後花園，年僅4歲，但光看外型就已經知道各種植物，說到一半他鼻涕滴下來，李昇基緊急用手把他鼻涕擦掉。

▲李昇基根本孩子王！4歲女童目睹他照顧別的女生瞪眼：那我呢？。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲小女童沒幾小時就把李昇基當爸爸。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

接著李昇基與朴娜勑帶著5位小朋友到動物農場消耗體力，沒想到因朴娜勑不敢近距離碰到雞，導致李昇基必須1打5，一下有孩子把雞跟兔子從籠子放出來，一下子有孩子把雞蛋摔破，接著還有孩子把雞飼料全撒在兔子家，讓他忙到快要昏倒。

不過李昇基的付出是值得的，才幾個小時，孩子們全都圍著他打轉，一個小孩先說，「（飛蛾）是爸爸打死的嗎？」李昇基回，「是我，是叔叔我。」另一個混血女孩用甜蜜的眼神說，「可是今天...我把叔叔當作爸爸說...」其他孩子們也一一附和，才花幾小時就全把李昇基當最親近的爸爸看待！

▲李昇基根本孩子王！4歲女童目睹他照顧別的女生瞪眼：那我呢？。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲▼4歲女童目睹李昇基照顧別的女孩，無辜瞪眼問：那我呢？。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲李昇基根本孩子王！4歲女童目睹他照顧別的女生瞪眼：那我呢？。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

還有一個4歲小女童有真，看見李昇基幫另一女童擦嘴，自己主動跑到他面前瞪著大大的無辜眼神問說，「那我呢？」即使李昇基回答，「你很乾淨」，她還是要求李昇基幫她擦擦嘴，十分可愛。《小森林》正由愛奇藝台灣站播出。

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小森林, 李昇基, 李瑞鎮, 朴娜勑, 庭沼珉, 日韓風

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